امکان اهدای نذورات و قربانی به مددجویان بهزیستی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسین نژاد گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان از خیرین، نیکوکاران و عموم مردم دعوت می‌کنیم تا نذورات و قربانی‌های خود را برای حمایت از خانواده‌های نیازمند، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و سایر جامعه هدف این سازمان اهدا کنند.

وی افزود: سازمان بهزیستی کشور زمینه مشارکت مردم در انجام این سنت حسنه و کمک به اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کرده است تا نذورات و قربانی‌های مردمی در سریع‌ترین زمان ممکن به دست مددجویان نیازمند در سراسر کشور برسد.

معاون مشارکت های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: علاقه‌مندان به مشارکت می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نزد بانک ملی ایران و همچنین درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir واریز کنند.همچنین امکان مشارکت از طریق اپلیکیشن‌های بام، ۷۲۴، پی‌پاد و ستاره یک نیز فراهم شده است.

مردم می‌توانند برای سهولت در پرداخت نذورات و کمک‌های خود از کد دستوری #۱۲۳* نیز استفاده کنند.

وی در پایان گفت: با مشارکت مردم در عید قربان بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های تحت پوشش این سازمان تأمین خواهد شد.