  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

امکان اهدای نذورات و قربانی به مددجویان بهزیستی فراهم شد

امکان اهدای نذورات و قربانی به مددجویان بهزیستی فراهم شد

همزمان با عید سعید قربان خیرین، نیکوکاران و عموم مردم می‌توانند نذورات و قربانی‌های خود را برای حمایت از خانواده‌های نیازمند سایر جامعه هدف بهزیستی اهدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسین نژاد گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان از خیرین، نیکوکاران و عموم مردم دعوت می‌کنیم تا نذورات و قربانی‌های خود را برای حمایت از خانواده‌های نیازمند، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و سایر جامعه هدف این سازمان اهدا کنند.

وی افزود: سازمان بهزیستی کشور زمینه مشارکت مردم در انجام این سنت حسنه و کمک به اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کرده است تا نذورات و قربانی‌های مردمی در سریع‌ترین زمان ممکن به دست مددجویان نیازمند در سراسر کشور برسد.

معاون مشارکت های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: علاقه‌مندان به مشارکت می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نزد بانک ملی ایران و همچنین درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir واریز کنند.همچنین امکان مشارکت از طریق اپلیکیشن‌های بام، ۷۲۴، پی‌پاد و ستاره یک نیز فراهم شده است.

مردم می‌توانند برای سهولت در پرداخت نذورات و کمک‌های خود از کد دستوری #۱۲۳* نیز استفاده کنند.

وی در پایان گفت: با مشارکت مردم در عید قربان بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های تحت پوشش این سازمان تأمین خواهد شد.

کد مطلب 6841567
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها