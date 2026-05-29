دستگیری سارق اماکن خصوصی و کشف ۳۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی (خانه‌باغ‌ها)، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۲۱ استادان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی، وی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

سرهنگ طولابی‌نژاد ادامه داد: متهم در تحقیقات به ۳۰ فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها اعتراف کرد که با همدستی چهار نفر دیگر اقدام به سرقت کابل‌های مخابراتی نیز می‌کرده است که در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف دو دستگاه خودروی سرقتی و دستگیری سارق

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در ادامه بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل سرقت در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ مدرس قرار گرفت.

وی افزود: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت اقلامی از داخل خودرو، مأموران با بررسی‌های انجام‌شده، متوجه انتشار آگهی فروش یک توپ والیبال سرقتی در برنامه «دیوار» شدند و با به‌کارگیری شگردهای پلیسی و تعیین محل قرار ملاقات، متهم هنگام تحویل وسایل دستگیر و یک دستگاه خودروی پراید نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: متهم همچنین به سرقت یک دستگاه خودروی پراید دیگر اعتراف و عنوان کرد که خودرو را در محدوده حصار قصابان رها کرده است و در همین راستا خودروی مکشوفه به مالباخته تحویل و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.