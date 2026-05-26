آغاز طرح ملی سنجش سلامت روان پس از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان، اظهار کرد: اجرای غربالگری و مداخله بهنگام در حوزه سلامت روان پس از جنگ یک ضرورت انکارناپذیر است؛ به همین منظور سازمان بهزیستی از ابتدای خرداد اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان را آغاز کرده و این طرح تا پایان خرداد ادامه دارد.

حسینی افزود: در این طرح، افراد از طریق سامانه برخط به نشانی https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از شناسایی موارد نیازمند مداخله، نظام ارجاع فعال می‌شود و دستگاه‌هایی همچون جمعیت هلال احمر، وزارت بهداشت، کمیته امداد و سایر نهادهای مرتبط نیز پذیرفته‌اند خدمات درمانی و حمایتی رایگان را به افراد ارجاع‌شده ارائه کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اگر در یک تا دو ماه نخست پس از بروز آسیب‌های روانی مداخله مؤثر صورت نگیرد، این مشکلات می‌تواند به وضعیت مزمن تبدیل شود؛ به همین دلیل شناسایی، مداخله سریع، ارجاع و درمان رایگان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: اورژانس اجتماعی به دلیل برخورداری از شبکه گسترده خدمات و ۵۰۰ تیم سیار فعال در سراسر کشور یکی از مهم‌ترین مراکز تولید داده و پایش حوادث و آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و به نوعی نبض جامعه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی در اختیار دارد.

وی خطاب به فعالان رسانه‌ای افزود: رسانه‌ها می‌توانند برای دسترسی به داده‌های دقیق و شناخت روندهای اجتماعی، ارتباط مستمری با اورژانس اجتماعی داشته باشند.

حسینی با اشاره به پیامدهای جنگ، اظهار کرد: هرچند جنگ آسیب‌ها و خسارت‌های فراوانی به همراه دارد اما در کنار آن می‌تواند فرصت‌هایی نیز ایجاد کند بسیاری از دستاوردهای مهم در حوزه‌های مختلف صنعتی، فناوری و اجتماعی در بستر شرایط جنگی شکل گرفته‌اند و کشورهایی موفق‌تر هستند که بتوانند فرصت‌های ایجادشده در دوران پساجنگ را شناسایی و حفظ کنند.

وی یکی از مشکلات ساختاری کشور را وجود نظام بوروکراتیک پیچیده و کند دانست و گفت: در دوران جنگ بخشی از این قواعد دست‌وپاگیر منعطف شد و فرآیندها سرعت گرفت به عنوان مثال ما توانستیم در مدت کوتاهی ۲۲ هزار کودک، نوجوان و فرد دارای معلولیت را از مراکز به آغوش خانواده بازگردانیم.