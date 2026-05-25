تقویت حمایت از زنان سرپرست خانوار نیازمند تکمیل زنجیره خدمات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی(ره) که با حضور سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد و جمعی از مسئولان برگزار شد، گفت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران، این است که تنها ۳۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی(ره) تأسیس شد؛ نهادی که مأموریت اصلی آن حمایت از خانواده بوده و طی سالهای گذشته نقش مؤثری در حمایت از خانوادههایی ایفا کرده که بهدلیل فقدان سرپرست یا مشکلات اقتصادی در معرض آسیب قرار داشتهاند.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، اظهار داشت: با وجود اقدامات ارزشمند انجامشده، هنوز بخشی از زنان سرپرست خانوار خارج از پوشش نظام حمایتی قرار دارند و لازم است اطلاعات آنان در قالب یک نظام جامع و یکپارچه تجمیع شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به تکالیف مقرر در اصل ۲۱ قانون اساسی تصریح کرد: برای حمایت و بیمه زنان سرپرست خانوار، نیازمند دسترسی به دادههای دقیق و یکپارچه درباره وضعیت این زنان است.
بهروزآذر ادامه داد: بخشی از اطلاعات موجود از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان ثبت احوال و پنجره رفاه ایرانیان در دسترس است، اما برای تکمیل این چرخه، باید همافزایی میان دستگاهها تقویت شود تا بتوانیم تصویر دقیقتری از وضعیت زنان سرپرست خانوار در کشور داشته باشیم.
وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم، دولت مکلف شده زمینه بهرهمندی زنان سرپرست خانوار از خدمات مشاورهای با تخفیف را فراهم کند، اما اجرای مؤثر این سیاستها نیازمند تکمیل پنجره واحد خدمات و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است.
معاون رئیسجمهور همچنین بر ضرورت دستهبندی هدفمند مسائل زنان در کشور تأکید کرد و ابراز داشت: مسائل زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار، دختران دانشجو، زنان روستایی، زنان دارای معلولیت و مادران دارای فرزند معلول با یکدیگر متفاوت است و سیاستگذاری موفق زمانی شکل میگیرد که این تفاوتها به رسمیت شناخته شود.
بهروزآذر با اشاره به نقش زنان در اقتصاد خانواده بیان کرد: امروز زنان در کنار ایفای نقش خانوادگی، سهم مهمی در اقتصاد خانواده دارند و توسعه مشاغل خانگی یکی از مهمترین راهبردهای ما در این حوزه است.
وی افزود: تاکنون بیش از سه میلیون مجوز مشاغل خانگی صادر شده که حدود ۸۰ درصد آن مربوط به زنان است و این نشان میدهد زنان ظرفیت بالایی برای نقشآفرینی اقتصادی در بستر خانواده دارند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر لزوم توسعه بازار فروش محصولات زنان یادآور شد: حمایت از زنان تنها به آموزش یا اعطای تسهیلات محدود نمیشود، بلکه باید زنجیره کامل خدمات، از توانمندسازی تا اتصال به بازار، دیده شود.
بهروزآذر اضافه کرد: طرح «هزار میدان، هزار بازار» با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور با هدف ایجاد بازارچههای محلی برای عرضه محصولات زنان در حال اجراست، اما در کنار بازارهای فیزیکی، باید بسترهای فروش مجازی نیز توسعه یابد تا زنان تولیدکننده بتوانند محصولات خود را در سطح ملی و بینالمللی عرضه کنند.
وی با اشاره به تجربیات موفق کمیته امداد در حوزه توانمندسازی زنان عنوان کرد: بسیاری از اقدامات انجامشده در این نهاد، الگوهای موفقی در حوزه کرامتبخشی، عدالت اجتماعی، اشتغال و دسترسی زنان به بازار محسوب میشود که باید مستندسازی و به سایر دستگاهها منتقل شود.
زهرا بهروز آذر با تأکید بر ضرورت تکمیل نظام حمایتی زنان سرپرست خانوار گفت: برای اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه زنان سرپرست خانوار، باید زنجیره خدمات به صورت یکپارچه دیده شود.
