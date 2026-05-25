ضرورت توانمندسازی مددجویان و ارتقای معیشت کارکنان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رئیس سازمان بهزیستی، با موضوع بررسی پیامدها و تبعات اجتماعی، حمایتی، مالی و بودجه‌ای ناشی از تعطیلی و اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی کشور و آثار آن بر وضعیت معیشتی، رفاهی و روانی خانوارهای آسیب‌دیده و اقشار آسیب‌پذیر، در پی جنگ تحمیلی ظالمانه صهیونی ـ آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.



در جریان این نشست، اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و دغدغه‌های کارشناسی خود را درباره مسائل مختلف حوزه رفاه و حمایت اجتماعی مطرح کردند.

اعضای کمیسیون با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان سازمان بهزیستی عنوان کردند که یکی از پایین‌ترین سطوح حقوق و مزایا در کشور مربوط به کارکنان این سازمان است و ضروری است دولت و مجلس برای رفع این نابرابری و ارتقای شرایط رفاهی آنان، اقدامات مؤثر و عملیاتی انجام دهند.

همچنین بر ضرورت حرکت نظام حمایتی کشور از رویکرد صرفاً مستمری‌محور به سمت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای جامعه هدف تأکید شد و اعضا خاطرنشان کردند که در شرایط تورمی موجود، افزایش مستمری‌ها به‌تنهایی اثرگذاری کافی نخواهد داشت و لازم است سیاست‌های اشتغال‌محور، کارآفرینی و خودکفایی مددجویان با جدیت بیشتری دنبال شود.



در بخش دیگری از این نشست، مشکلات مربوط به اشتغال افراد دارای معلولیت و عدم اجرای کامل سهم سه‌درصدی استخدام آنان در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و اعضا خواستار نظارت و پیگیری جدی‌تر در این حوزه شدند.



همچنین موضوعاتی نظیر توسعه خدمات توان‌بخشی، تقویت حق پرستاری خانواده‌محور، تسریع در تأمین مسکن مددجویان، کاهش صف مستمری‌بگیران، تأمین تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت و حمایت از مراکز «مثبت زندگی» و مراکز نگهداری معلولان، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.



تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان باید متناسب با شأن جامعه هدف، اجرایی و اثربخش شود و مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلات جامعه هدف سازمان بهزیستی، آگاه و دغدغه‌مند است و سازمان بهزیستی در خط مقدم حفظ آرامش اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار دارد و بار سنگین بخشی از ناکارآمدی‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشد؛ از این‌رو حمایت از این نهاد، ضرورتی ملی محسوب می‌شود، این سازمان از جمله دستگاه‌هایی است که کارکنان آن از پایین‌ترین سطح دریافتی و مزایا برخوردارند و ضروری است برای بهبود وضعیت معیشتی آنان و افزایش حمایت از مددجویان، اهتمام جدی‌تری صورت گیرد.



به گفته وی؛ آینده‌نگری در برابر سالمندی جمعیت و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، شرط پایداری اجتماعی کشور است و بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند در آینده، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و توانمندسازی مددجویان و ارتقای معیشت کارکنان بهزیستی، اولویتی اجتناب‌ناپذیر در سیاست‌گذاری کشور است.



حسینی رئیس سازمان بهزیستی گفت: برخلاف بسیاری از تجربه‌های رایج جهانی در شرایط جنگی، در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان نه‌تنها مشارکت‌های مردمی کاهش نیافت، بلکه سطح همبستگی اجتماعی و حضور داوطلبانه مردم به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد و توسعه فعالیت‌های اجتماع‌محور، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های محلی، تمرکززدایی، چابک‌سازی تصمیم‌گیری، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و گسترش خدمات حمایتی مبتنی بر مشارکت‌های مردمی، از مهم‌ترین دستاوردهای این مقطع بوده است.