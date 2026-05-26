به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش سالانه «اسلام‌هراسی در اروپا ۲۰۲۵» که توسط گروه مبارزه با اسلام‌هراسی در اروپا (CCIE) مستقر در بروکسل منتشر شده است، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مسلمانان در کشورهای اروپایی ترسیم می‌کند.

نفرت علیه آن‌ها دیگر محدود به حملات خیابانی نیست، بلکه به بخش جدایی‌ناپذیری از ساختارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی در اروپا تبدیل شده است.

این گزارش که بر اساس شکایات قربانیان، رصد رسانه‌ها و داده‌های مؤسسات دانشگاهی در ۱۱ کشور اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه، سوئد، اتریش و دانمارک گردآوری شده است، تأیید می‌کند که اسلام‌هراسی به یک پدیده «عادی» در اروپا تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، ۸۷۶ مورد اسلام‌هراسی تنها در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است که بیشتر آن‌ها شامل تبعیض، تحریک به نفرت، افترا، توهین و حمله فیزیکی بوده است.

براساس همین گزارش، زنان مسلمان ۸۰ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از موارد تبعیض مستقیماً به حجاب مربوط می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد که این آمار تنها «بخش کوچکی از واقعیت» را نشان می‌دهد، زیرا آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که تنها شش درصد از موارد اسلام‌هراسی گزارش می‌شوند؛ مشکلی که به بی‌اعتمادی مسلمانان به نهادهای رسمی و عادی‌سازی فضای ضد اسلامی نسبت داده می‌شود.