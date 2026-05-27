به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، بیماران اغلب با داروهای پیچیده و عدم دسترسی به غذای مغذی پس از بازگشت به خانه دست و پنجه نرم می‌کنند.

با این حال، یک مطالعه جدید به رهبری مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس در دالاس، نشان می‌دهد که تجویز مواد غذایی ممکن است کلید بهبودی بهتر باشد.

این کارآزمایی بالینی که با نام FOOD-HF شناخته می‌شود، بررسی کرد که آیا دادن غذای سالم برای قلب به طور مستقیم به بیماران به مدت ۹۰ روز پس از ترخیص می‌تواند سلامت آنها را بهبود بخشد یا خیر.

محققان۱۵۰ بیمار ترخیص شده بین آوریل ۲۰۲۴ و اکتبر ۲۰۲۵ را در دو بیمارستان دالاس پیگیری کردند.

همه به دلیل نارسایی قلبی بستری شده بودند و ظرف ۱۴ روز پس از ترخیص در این مطالعه ثبت نام کرده بودند.

نکته مهم این است که بیش از نیمی (۵۳ درصد) با ناامنی غذایی روبرو بودند، به این معنی که دسترسی مداوم به غذای کافی برای یک زندگی فعال و سالم نداشتند.

شرکت‌کنندگان به سه گروه تقسیم شدند. برخی وعده‌های غذایی آماده برای خوردن که توسط متخصصان تغذیه طراحی شده بودند دریافت کردند. برخی دیگر جعبه‌های محصولات تازه با مواد اولیه و دستور العمل‌های سالم برای قلب دریافت کردند، در حالی که گروه سوم فقط توصیه‌های استاندارد غذایی دریافت کردند.

جالب توجه است که بیماران جعبه‌های محصولات تازه را به غذاهای آماده ترجیح دادند. محققان گمان می‌کنند که این به این دلیل است که این جعبه‌ها به خانواده‌ها اجازه می‌داد با هم آشپزی کنند و به سنت‌های غذایی فرهنگی خود احترام بگذارند.

در حالی که این مطالعه ۹۰ روزه کاهشی در مراجعه به اورژانس یا بستری مجدد در بیمارستان در گروه‌های تحویل غذا مشاهده نکرد، اما تفاوت قابل توجهی در احساس بیماران ایجاد کرد.

تاکنون، این مطالعه نشان داده است که برنامه‌های «غذا به عنوان دارو» می‌توانند در دنیای واقعی مؤثر باشند.

محققان امیدوارند که این یافته‌ها منجر به مطالعات بزرگتر و طولانی‌مدت شود که در نهایت ثابت کند که یک آشپزخانه سالم می‌تواند به اندازه یک کابینت داروی مجهز مؤثر باشد.