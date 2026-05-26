اعلام وضعیت اضطراری شیوع «ابولا» در آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی‌بی‌سی، این اعلام به معنای خطر بالای شیوع فرامرزی است و احتمالاً برای مهار این تهدید به همکاری بین‌المللی نیاز خواهد بود.

سازمان جهانی بهداشت در حالی که هشدار می‌دهد که شیوع این بیماری می‌تواند «بسیار بزرگتر» از آنچه اکنون شناخته شده است باشد، اعلام کرد که هنوز معیارهای یک بیماری همه‌گیر را ندارد.

طبق اعلام مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده، گزارش‌هایی از ۱۰ مورد تأیید شده و ۳۳۶ مورد مشکوک، از جمله ۸۸ مورد مرگ در جمهوری دموکراتیک کنگو، و همچنین دو مورد تأیید شده از جمله یک مورد مرگ در اوگاندا، وجود داشته است.

بی‌بی‌سی گزارش داد که گمان می‌رود حداقل شش آمریکایی در جمهوری دموکراتیک کنگو در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند و یکی از آنها علائم بیماری را بروز داده است.

به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، گونه فعلی ابولا توسط ویروس بوندیبوگیو،یکی از چهار نوع اورتوبولاویروس‌هایی که باعث بیماری ابولا در افراد می‌شوند، ایجاد می‌شود. در حال حاضر هیچ واکسن یا دارویی برای ویروس بوندیبوگیو وجود ندارد.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها اعلام کرد که بیماران علائم کلاسیک بیماری ابولا مانند تب، سردرد، استفراغ، ضعف شدید، درد شکم، خونریزی بینی و استفراغ خونی را تجربه کرده‌اند.

طبق گزارش ها، بیشتر موارد ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو در افراد بین ۲۰ تا ۳۹ سال بوده است که دو سوم آنها را بیماران زن تشکیل می‌دهند.

ایالات متحده هشدار سطح چهار- شدیدترین سطح آن- را در مورد سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو صادر کرده است.