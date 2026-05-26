به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرتهران گفت: یکی از اولویت های محیط زیست شهرتهران، موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف فاضلاب بهداشتی شهرک ها و مجتمع های مسکونی و اتصال آن به شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب تهران با همکاری اداره آب و فاضلاب است.

وی با اعلام این خبر بیان داشت: با توجه به مشکلات، معضلات و بلاتکلیفی ‌های موجود در زمینه مدیریت فاضلاب به ویژه در منطقه ۲۲ تهران و در پی پیگیری ‌های مستمر، شبکه انتقال فاضلاب این منطقه به تصفیه‌ خانه فاضلاب فیروزبهرام از سوی شرکت فاضلاب تهران احداث شده است که بهره برداری از آن، اقدام مناسبی در کاهش معضلات زیست محیطی ناشی از فاضلاب انتشار یافته به محیط پیرامون است.



وی افزود: بر همین اساس، اقدامات لازم برای الزام اتصال فاضلاب خروجی ۲۵ شهرک و مجتمع مسکونی پرجمعیت منطقه ۲۲ به شبکه یادشده آغاز شده و پیگیری ‌ها تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت .



رستگاری تاکید کرد: احداث و بهره‌ برداری از تصفیه ‌خانه فیروزبهرام نقش مهمی در ارتقای بهداشت محیط، حفاظت از منابع آب و خاک و کاهش آلودگی ‌های زیست ‌محیطی در شهر تهران دارد و می ‌تواند گامی مؤثر به منظور ساماندهی اصولی فاضلاب منطقه باشد.