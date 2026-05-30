۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

تصفیه‌خانه‌های استان قزوین به مراکز تولید انرژی تبدیل می‌شوند

قزوین- مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین با تأکید بر تغییر رویکرد در مدیریت پساب‌ها، از برنامه‌ریزی برای تبدیل تصفیه‌خانه‌های استان به مراکز تولید انرژی و ارزش افزوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی اظهار کرد: دوران نگاه سنتی به فاضلاب به عنوان یک ماده زائد به پایان رسیده و سیاست کلان محیط زیست استان، تغییر رویکرد از «تصفیه برای دفع» به «تصفیه برای بازچرخانی» است.

وی افزود: در الگوی جدید، فاضلاب نه به عنوان یک آلاینده، بلکه به عنوان منبعی ارزشمند تلقی می‌شود که باید با استفاده از فناوری‌های نوین به چرخه اقتصادی بازگردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر هضم بی‌هوازی برای تولید بیوگاز، تولید کودهای آلی و سایر روش‌های نوین، از جمله اقداماتی است که در راستای تبدیل چالش‌های زیست‌محیطی به فرصت‌های پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

هاشمی با اشاره به نقش نظارتی کارشناسان محیط زیست استان تصریح کرد: کارشناسان پایش محیط زیست و ادارات شهرستانی به‌صورت مستمر روند به‌روزرسانی فناوری‌ها و تغییرات فنی در تصفیه‌خانه‌ها را رصد و ارزیابی می‌کنند تا اهداف تعیین‌شده در این حوزه محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از سلامت عمومی و صیانت از محیط زیست از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تأکید کرد: رویکرد نظارتی این مجموعه قاطعانه است و در برابر هرگونه قصور یا تخلفی که سلامت شهروندان و امنیت زیستی استان را تهدید کند، برخورد قانونی و جدی صورت خواهد گرفت.

هاشمی در پایان گفت: مسیر دستیابی به توسعه سبز و پایدار نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین، مدیریت علمی منابع و ارتقای فناوری‌های زیست‌محیطی است و محیط زیست استان این راهبرد را با جدیت دنبال می‌کند.

