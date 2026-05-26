۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

سارق ۲۰ فقره سرقت در قم دستگیر شد

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری یک سارق حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از خودروی سرقتی اقدام به ۲۰ سرقت از کارگاه‌ها و واحدهای صنفی می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری از دستگیری یک سارق حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از خودروی سرقتی اقدام به سرقت از کارگاه‌ها و واحدهای صنفی می‌کردند.

وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از کارگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی سطح شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: کارآگاهان پس از بازدید از محل‌های سرقت و انجام اقدامات لازم متوجه شدند ۲ سارق با یک خودروی سرقتی، اقدام به سرقت اموالی ارزشمند از قبیل کمپرسور کولر گازی، آبسردکن و کلاف کابل کرده و از محل متواری شده‌اند، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز و مشخص شد یکی از سارقان، سابقه‌دار و حرفه‌ای بوده و به همراه همدست خود اقدام به سرقت می‌کرده است.

وی ادامه داد: در ادامه، خودروی مورد استفاده سارقان توسط عوامل گشت شناسایی و توقیف شد و پس از هماهنگی قضائی، متهم به پلیس آگاهی منتقل و در تحقیقات کارآگاهان، به جرم خود اعتراف کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: در بررسی صورت گرفته مشخص شد متهم تعدادی از اموال سرقتی را در منزل مادرش پنهان کرده که با دستور قضائی کشف و به مالباختگان تحویل داده شد و نامبرده به بیش از ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه‌ها اعتراف کرد که تحقیقات برای دستگیری همدست وی و کشف سایر اموال مسروقه ادامه دارد.

کد مطلب 6841754
مهدی بخشی سورکی

