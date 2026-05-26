سارق ۲۰ فقره سرقت در قم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری از دستگیری یک سارق حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از خودروی سرقتی اقدام به سرقت از کارگاه‌ها و واحدهای صنفی می‌کردند.

وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از کارگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی سطح شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: کارآگاهان پس از بازدید از محل‌های سرقت و انجام اقدامات لازم متوجه شدند ۲ سارق با یک خودروی سرقتی، اقدام به سرقت اموالی ارزشمند از قبیل کمپرسور کولر گازی، آبسردکن و کلاف کابل کرده و از محل متواری شده‌اند، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز و مشخص شد یکی از سارقان، سابقه‌دار و حرفه‌ای بوده و به همراه همدست خود اقدام به سرقت می‌کرده است.



وی ادامه داد: در ادامه، خودروی مورد استفاده سارقان توسط عوامل گشت شناسایی و توقیف شد و پس از هماهنگی قضائی، متهم به پلیس آگاهی منتقل و در تحقیقات کارآگاهان، به جرم خود اعتراف کرد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: در بررسی صورت گرفته مشخص شد متهم تعدادی از اموال سرقتی را در منزل مادرش پنهان کرده که با دستور قضائی کشف و به مالباختگان تحویل داده شد و نامبرده به بیش از ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه‌ها اعتراف کرد که تحقیقات برای دستگیری همدست وی و کشف سایر اموال مسروقه ادامه دارد.