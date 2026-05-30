۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

توقیف اموال ۳۴ نفر از عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از صدور دستور قضایی برای شناسایی و توقیف اموال ۳۴ نفر از افراد مرتبط با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی، از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی خبر داد.

عبداللهی با استناد به ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم»، گفت: دستور قضایی برای شناسایی، توقیف و ضبط کلیه اموال ۳۴ نفر ازعناصر حامی دشمن به نفع حقوق عامه صادر شده است.

وی گفت: تمامی اقدامات قانونی جهت شناسایی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول و نیز حساب‌های بانکی این افراد، انجام شده است و تاکنون تعدادی ملک ثبتی و آپارتمان، خودرو سواری، حساب‌های بانکی و چند وسیله ارزشمند دیگر شناسایی و توقیف شده است. در صورت شناسایی هرگونه دارایی دیگری، مراتب توقیف آن بلافاصله انجام خواهد شد.

وی با اشاره به حساسیت این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با اقتدار کامل و بدون هرگونه مماشات با هر فرد یا افرادی که به هر نحوی بخواهند امنیت کشور را به مخاطره بیندازند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و پرونده این متهمان با دقت در حال رسیدگی است.

    IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      قوه قضائیه شجاع تشکر تشکر

