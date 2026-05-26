به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، آیین افتتاح «مرکز نوآوری و کارآفرینی هرندی» صبح امروز ۵خردادماه، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و سعید نورالله‌زاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران، این مرکز را نخستین الگوی «مرکز نوآوری اجتماعی محله‌محور» دانست و اظهار داشت: در این مرکز، نوجوانان محله‌های کمتر برخوردار حضور می‌یابند تا ایده‌هایشان شنیده، استعدادهایشان کشف و مهارت‌هایشان تقویت شود. هدف ما این است که خلاقیت این عزیزان به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

افشین با تأکید بر تمایز این مرکز با مراکز نوآوری متداول گفت: خروجی این مرکز صرفاً به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها محدود نمی‌شود؛ ما در اینجا به دنبال احیای مشاغل خانگی، توسعه صنایع خلاق و تبدیل توانمندی‌های فردی به ثروت هستیم. در واقع می‌خواهیم آینده را در دل همین محله‌ها و با تکیه بر امید و خلاقیت ساکنان آن بسازیم. آموزش فناوری‌های نوظهور از کودکی، شرط اقتدار ملی رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در آموزش فناوری تأکید کرد: در دنیا، آموزش فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و مباحث لبه دانش از سنین پایین و حتی ۴ سالگی آغاز می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر بخواهیم ایران در عرصه‌ فناوری‌های نوین حرفی برای گفتن داشته باشد، باید رسوخ دانش را از دوران کودکی آغاز کنیم. این مراکز وظیفه دارند کودکان و نوجوانان را از ابتدا با مفاهیم دانش‌بنیان آشنا کنند تا در آینده، این استعدادها به جای آن‌که یک مسئله برای کشور باشند، خود به راهکاری برای حل مسائل ملی تبدیل شوند.

تعمیم الگوی محله هرندی به سراسر کشور

افشین، درخصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی برای گسترش این مراکز گفت: وظیفه این معاونت تجهیز و آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی و بهسازی فضاها با همکاری شهرداری‌هاست. ما با استقرار شتاب‌دهنده‌ها در این مراکز، فرآیند کشف مهارت تا اتصال به بازار را تضمین می‌کنیم.

به گفته او، در این مدل جدید، از بستر اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های موجود استفاده می‌شود تا محصولات تولیدی این افراد بازار تضمین‌شده داشته باشد. وی افزود: رئیس‌جمهور بر رویکرد محله‌محوری تأکید ویژه‌ای دارند. امروز محله هرندی برای ما الگوی امید، خلاقیت و تحول اجتماعی است و آمادگی کامل داریم این الگو را در سایر مناطق کم‌برخوردار تهران و استان‌های دیگر تکثیر کنیم.

پیشتازی زنان ایرانی در مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون علمی رئیس‌جمهور، در بخش دیگری از سخنان خود به عدالت جنسیتی در حوزه فناوری اشاره کرد و گفت: در مراکز نوآوری، نگاه ما مبتنی بر خلاقیت و ایجاد فرصت‌های برابر است و هیچ مرزبندی جنسیتی وجود ندارد. آمارها نشان می‌دهد نرخ حضور بانوان به عنوان مدیرعامل در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران از میانگین جهانی بالاتر است؛ در حالی که این نرخ در دنیا حدود ۱۰درصد است، در ایران به بیش از ۱۲درصد رسیده است.

افشین، در پایان خاطرنشان کرد: ترکیب جنسیتی برابر در ورودی دانشگاه‌های برتر کشور، اکنون در حوزه فناوری نیز مشهود است. ما به توانمندی دختران و پسران این مرز و بوم ایمان داریم و معتقدیم با فراهم‌سازی امکانات، ایران مقتدر در دستان این نسل ساخته خواهد شد.