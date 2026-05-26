سعید سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از درخشش دوباره هنرمندان این خطه در سطح ملی خبر داد و اظهار کرد: در جریان برگزاری هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی، ۱۲ اثر ارزشمند از هنرمندان توانمند شهرستان سمیرم به مرحله نهایی راه یافتند که پس از ارزیابی‌های دقیق، ۹ اثر موفق به دریافت این نشان معتبر شدند.

وی با اشاره به جزئیات این آثار بیان کرد: این افتخار توسط ۸ هنرمند برجسته شهرستان کسب شده است. تمامی این آثار در رشته «بافته‌های داری» تولید شده‌اند که از نظر تکنیک‌های بافت، ابعاد، اندازه‌ها و کاربردهای متنوع، گستره وسیعی از خلاقیت هنری منطقه را به نمایش گذاشته‌اند.

معیارهای سخت‌گیرانه برای انتخاب برترین‌ها

سلیمانیان در خصوص روند انتخاب این آثار گفت: داوری مهر اصالت ملی هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و عبور از فیلترهای آن کار ساده‌ای نیست. آثار راه‌یافته به این مرحله از چهار منظر کلیدی شامل «خلاقیت و نوآوری»، «اصالت»، «مرغوبیت مواد اولیه» و «قابلیت عرضه در بازارهای ملی و بین‌المللی» مورد سنجش سخت‌گیرانه داوران قرار می‌گیرند.

سمیرم؛ قطب صنایع‌دستی استان اصفهان

رئیس اداره میراث فرهنگی سمیرم این موفقیت را نشان‌دهنده ذوق و توانمندی بالای هنرمندان منطقه دانست و تصریح کرد: با ثبت این ۹ اثر جدید، شمار تولیدات دارای مهر اصالت ملی در سمیرم افزایش چشمگیری یافته است که این روند، جایگاه ممتاز و ممتاز شهرستان را در نقشه صنایع‌دستی کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

مهرگرد؛ میراثی که زنده است

وی با یادآوری ریشه‌های بومی این هنر در منطقه خاطرنشان کرد: رشته بافته‌های داری از اصیل‌ترین هنرهای بومی سمیرم است؛ چنانکه در سال ۱۳۹۸، روستای «مهرگرد» در بخش وردشت به عنوان روستای ملی بافته‌های داری به ثبت رسید. این موفقیت‌های پیاپی نشان می‌دهد که سمیرم همچنان در این حوزه، نه تنها در سطح استان اصفهان، بلکه در کل کشور پیشتاز و صاحب سبک است.