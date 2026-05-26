به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش عمادی ظهر سه شنبه در بازدید واحد کشتارگاهی دام شرق گوشت سمنان از صدور پروانه بهره برداری این واحد خبر داد و بیان کرد: رویکرد این واحد تکمیل زنجیره ارزش بخش دامداری است.

وی با بیان اینکه این واحد در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع احداث شده است، ادامه داد: زیربنای این واحد شامل سالن تولید، فرآوری و پشتبانی سه هزار و ۸۰۰ متر مربع مساحت دارد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان سمنان از رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و صنعتی در این واحد خبر داد و بیان کرد: این واحد از جمله قطب های مهم کشتار صنعتی در استان سمنان شناخته می شود.

عمادی اظهار کرد: برای راه اندازی این واحد دو هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت و ۶۰۰ میلیارد ریال برای ماشین آلات پیشرفته و تخصصی هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه وجود این گونه صنایع بهبود اشتغال را به همراه دارد، اضافه کرد: ۴۰ نفر در این واحد شاغل شدند.