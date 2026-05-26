۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

صدور پروانه بهره‌برداری مجتمع کشتارگاهی در سمنان؛ ۴۰ نفر شاغل شدند

سمنان- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور پروانه بهره‌برداری برای واحد کشتارگاهی سمنان خبر داد و گفت: با افتتاح این واحد ۴۰ نفر شاغل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش عمادی ظهر سه شنبه در بازدید واحد کشتارگاهی دام شرق گوشت سمنان از صدور پروانه بهره برداری این واحد خبر داد و بیان کرد: رویکرد این واحد تکمیل زنجیره ارزش بخش دامداری است.

وی با بیان اینکه این واحد در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع احداث شده است، ادامه داد: زیربنای این واحد شامل سالن تولید، فرآوری و پشتبانی سه هزار و ۸۰۰ متر مربع مساحت دارد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان سمنان از رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و صنعتی در این واحد خبر داد و بیان کرد: این واحد از جمله قطب های مهم کشتار صنعتی در استان سمنان شناخته می شود.

عمادی اظهار کرد: برای راه اندازی این واحد دو هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت و ۶۰۰ میلیارد ریال برای ماشین آلات پیشرفته و تخصصی هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه وجود این گونه صنایع بهبود اشتغال را به همراه دارد، اضافه کرد: ۴۰ نفر در این واحد شاغل شدند.

کد مطلب 6841864

