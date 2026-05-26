به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح دبستان سه کلاسه قمر علی‌مردانی ظهر سه شنبه با حضور سیدحسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، وحید سلیمانی مقدم بخشدار بخش مرکزی و دیگر مسئولان در روستای آل بخش مرکزی برگزار شد.

فرماندار مشهد در این مراسم با اشاره با اینکه شهرستان مشهد از وسعت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: ما وظایف متعددی را در این شهرستان بر عهده داریم اما ریاست جمهوری اسلامی ایران، تکلیف مهمی را به ما سپرده‌اند که آن «توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» است.

وی با بیان اینکه سرانه‌های شهرستان مشهد مقدس به نسبت کشور پایین بوده و در بخش تبادکان این محرومیت بیشتر است، افزود: از آغاز پویش «با من»، ساخت ۱۸۶ مدرسه تعهد ما بوده که تاکنون ۲۰ مدرسه با ۱۵۵ کلاس درس ساخته شده و ۲۰ مدرسه دیگر آماده است.

حسینی با اشاره به اینکه در حال برنامه‌ریزی با یک تقویم مناسب برای افتتاح دیگر مدارس هستیم، تاکید کرد: مابقی مدارس مورد تعهد ما از ۵ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و در تلاش هستیم تا طی بازه زمانی مشخص شده افتتاح شوند.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس با تاکید بر مزیت‌های فراوان تدریس حضوری در مدارس نسبت به تدریس مجازی، خاطرنشان کرد: ارزش و اهمیت کلاس حضوری قابل قیاس با کلاس مجازی نیست. بر این اساس؛ کلاس‌های جبرانی و رفع اشکال را مصوب کرده‌ایم تا برای دانش‌آموزان برگزار شود.

وی با قدردانی از مشارکت خیران در افزایش سرانه‌های آموزشی، خیرین را ستون اصلی توسعه آموزشی نامید.

گفتنی است؛ دبستان سه کلاسه قمر علیمردانی با دویست متر مربع زیربنا و هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال، مشارکت خیرین و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی تحت پویش «بامن» افتتاح شد.