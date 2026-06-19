به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه همزمان با تداوم نهضت توسعه عدالت آموزشی و با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی مناطق روستایی، آیین افتتاح و بهره‌برداری از دبستان سه کلاسه هفت شهید روستای کلاته‌عبدل شهرستان طرقبه‌شاندیز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، یداله بشکنی فرماندار شهرستان طرقبه‌شاندیز و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

این آموزشگاه با همت خانواده معظم شهیدان خواجه‌نعمه، مشارکت خیرین و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال احداث و به بهره‌برداری رسید و گامی مؤثر در توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در مناطق روستایی شهرستان محسوب می‌شود.

در این مراسم، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت در پیشرفت کشور، بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه پایدار تأکید کرد.

علیرضا کاظمی اظهار کرد: تنها راه دستیابی به عدالت در تمامی حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش است و توجه به تعلیم و تربیت، مسیر سعادت و پیشرفت جامعه را هموار می‌کند.

وی افزود: آنچه امروز در روستای کلاته‌عبدل به ثمر نشسته، صرفاً ساخت یک مدرسه نیست، بلکه ایجاد بستری برای توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه است و این الگوی مشارکت مردمی می‌تواند به یک نهضت فراگیر در سراسر کشور تبدیل شود.

در ادامه این مراسم، از مادر گرانقدر شهیدان خواجه‌نعمه به پاس ایثار و نقش‌آفرینی ارزشمند خانواده معظم شهدا در عرصه توسعه فرهنگی و آموزشی کشور، توسط وزیر آموزش و پرورش تجلیل به عمل آمد.

لازم به ذکر است مدرسه ۳ کلاسه هفت شهید ظرف مدت ۱۲ روز ساخته و به بهره برداری رسید که این در نوع خود یک رکورد محسوب می شود و نشان از انگیزه و همت والای دست اندرکاران در تسریع و پیگیری این این امر مهم داشته است.