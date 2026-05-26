کیوانپور: ۵۷۹ متر کابل غیرمجاز برق در مرکزی جمع آوری شد

گزارش خبرنگار مهر، حسن کیوانپور ظهر سه‌شنبه در حاشیه مانور سراسری مهتاب در استان مرکزی اظهار کرد: با اجرای این مانور در این ستان، ۲۰۷ مورد انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ساماندهی شد.

وی افزود: این اقدام با هدف ساماندهی انشعابات غیرمجاز برق و مقابله با مصارف غیرقانونی در سطح استان مرکزی اجرا شد.

کیوانپور با اشاره به حضور ۴۰ تیم عملیاتی در این مانور، از تداوم اجرای طرح در دو روز از هر هفته خبر داد و تصریح کرد: هدف اصلی، مقابله با مصارف غیرمتعارف و بازگرداندن ظرفیت‌های پنهان به شبکه سراسری است تا ضمن کاهش ناترازی، پایداری توزیع انرژی برای مشترکان قانون‌مدار تضمین شود.

وی ادامه داد: با توجه به تثبیت ایمنی شبکه و جایگزینی اتصالات غیرمجاز با انشعابات رسمی، شناسایی کانون‌های پرریسک با استفاده از پایش دیجیتال و کلان‌داده‌ها با دقتی بالاتر از روش‌های سنتی انجام می‌شود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: انشعابات غیرمجاز برق موجب تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیگرد کیفری متخلفان و مطالبه خسارت، موضوع لغو مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی متخلف نیز از طریق نهادهای نظارتی دستور کار است.