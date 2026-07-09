نیکویی:۳۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان مرکزی جمع آوری شد

محمد نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برق‌های غیرمجاز علاوه بر آسیب به شبکه توزیع، به وسایل برقی مردم نیز خسارت وارد کرده و باعث سوختن آنها می‌شود، بنابراین وظیفه ذاتی صنعت برق، جمع‌آوری و برخورد قاطع با این مصادیق است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح مهتاب گفت: در این راستا تاکنون ۳ هزار و ۱۶۶ مورد انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری، ۴ هزار و ۲۷ کنتور معیوب اصلاح و تعداد زیادی از چاه‌های کشاورزی غیرمجاز نیز بازرسی و با موارد دستکاری شده برخورد شده است.

نیکویی با اشاره به صرفه‌جویی ۳۰ مگاواتی در استان مرکزی، بیان کرد: این عدد معادل مصرف برق دو شهرستان سرزمین آفتاب است و نقش بسزایی در کاهش ناترازی و تأمین برق پایدار داشته است.

وی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف، تأکید کرد: این موفقیت‌ها حاصل همکاری تنگاتنگ مردم با صنعت برق و تلاش شبانه‌روزی همکاران در بخش‌های مدیریتی و عملیاتی است.

نیکویی با اشاره به نقش کلیدی نیروگاه‌های خورشیدی در پایداری شبکه برق گفت: استان مرکزی دارای ۷۷۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی است که در زمان پیک، برق مورد نیاز را تأمین می‌کنند، این ظرفیت عظیم، یکی از دلایل اصلی عدم وجود خاموشی در استان بوده و همچنان نیز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با تأکید بر ادامه اقدامات نظارتی و کنترلی، گفت: امید است با تداوم این روند و همراهی هرچه بیشتر مردم، تابستانی بدون دغدغه و با برق پایدار را پشت سر بگذاریم.