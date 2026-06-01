به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد الهداد مدیرعامل این شرکت در حاشیه برگزاری دومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، نسبت به برخورد بدون اغماض با هرگونه استفاده غیرقانونی از برق هشدار داد و تاکید کرد: ابطال دائم انشعاب و پیگرد قضایی متخلفان در دستور کار سراسری صنعت برق قرار گرفته است.
الهداد با اشاره به اینکه مقابله با برقدزدی صرفاً یک اقدام انضباطی نیست، بلکه ضرورتی برای صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان قانونمدار و حفظ پایداری شبکه است، اظهار داشت: انشعابات غیرمجاز، استفاده از ماینرها، دستکاری کنتورها و برداشت همزمان غیرقانونی آب و برق، از عوامل اصلی تهدیدکننده پایداری شبکه هستند.
هشدار جدی به متخلفان: ابطال دائمی انشعاب
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه برخی مشترکان، برق خریداریشده را خارج از چارچوب پروانه بهرهبرداری و مجوزهای صادره استفاده میکنند، تأکید کرد: هر اشتراکی که اقدام به استفاده غیرمجاز یا مصرف برق در کاربریهای غیرمرتبط کند، پس از شناسایی و طی فرآیند قانونی، با جمعآوری انشعاب و ابطال دائم آن مواجه خواهد شد.
الهداد افزود: در مواردی مانند نصب ماینر در مرغداریها، دامداریها، مزارع یا واحدهای صنعتی، علاوه بر جمعآوری تجهیزات و صدور صورتحساب جریمه و خسارت، ابطال مجوزهای مرتبط و پیگیری قضایی با جدیت دنبال میشود. وی خاطرنشان کرد: این یک هشدار جدی است و شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور موظفاند با تشدید پایشهای میدانی و همکاری ضابطان قضایی، زمینه توقف کامل این تخلفات را فراهم کنند.
تمرکز بر مدیریت هوشمند در بخش کشاورزی و صنعتی
مدیرعامل توانیر در خصوص اقدامات صورتگرفته برای مدیریت مصرف، تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۴۰ هزار کنتور هوشمند در بخش کشاورزی نصب شده است تا مصرف براساس پروانههای صادرشده کنترل شود، اما گزارشها حاکی از دستکاری تجهیزات اندازهگیری و مدارهای فرمان هوشمند در برخی واحدهاست که با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به شناسایی حدود ۲۰۰ دستگاه ترانس غیرمجاز در بخش کشاورزی افزود: این اقدامات نهتنها تضییع حقوق عمومی در حوزه برق است، بلکه برداشت غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی را نیز در پی دارد که با جدیت رصد میشود. همچنین برای ساماندهی مصرف واحدهای سیار و دستفروشان، ایجاد سازوکارهای قانونی و نصب شمارندههای تجمیعی در دستور کار قرار دارد.
تأکید بر رعایت اخلاق حرفهای و ایمنی در مانور سراسری
الهداد اجرای مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات را مکمل سایر اقدامات صنعت برق دانست و گفت: هوشمندسازی، کنترل مصارف غیرمتعارف و کاهش تلفات، اولویتهای اصلی صنعت برق برای عبور موفق از روزهای گرم پیشرو هستند.
وی خطاب به نیروهای عملیاتی تأکید کرد: فعالیت در حوزه شناسایی انشعابات غیرمجاز به دلیل ماهیت فنی و گاهی مواجهه با متخلفان، حساسیتهای خاص خود را دارد؛ بنابراین حفظ جان نیروهای عملیاتی اولویت نخست است. وی همچنین رعایت کرامت انسانی و شئونات اخلاقی در برخورد با شهروندان را الزامی دانست.
برخورد قاطع با فساد احتمالی در درون صنعت برق
مدیرعامل توانیر در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر سیاست شفافیت و مبارزه با فساد، هشدار داد: اگر مشخص شود فردی از کارکنان صنعت برق در ایجاد، وصل یا پشتیبانی از انشعابات غیرمجاز دخالت داشته است، برابر تأکید وزیر نیرو، برخورد قانونی و قاطع با وی انجام خواهد شد. در مقابل، پرداخت بهموقع حقوق و پاداش نیروهایی که در کشف انشعابات و بازگشت انرژی نقش مؤثری دارند، با جدیت دنبال میشود.
دعوت از مردم برای مشارکت
الهداد در پایان با اشاره به نقش مهم رسانهها در آگاهسازی جامعه، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از محدودیتهای شبکه ناشی از سوءاستفاده از انرژی ارزان و یارانهای است. وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از انشعاب برق یا دستکاری تجهیزات اندازهگیری، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش دهند و با دریافت پاداش، در حفظ پایداری شبکه سهیم باشند.
