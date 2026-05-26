به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پرتلاش پلیس امنیت اقتصادی لرستان، با اشراف اطلاعاتی دقیق و اجرای اقدامات پلیسی هدفمند، از فعالیت یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در یکی از روستاهای اطراف شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند.

در پی این کشف، با هماهنگی قضائی و با حضور کارشناسان اداره برق در محل، عملیات بازرسی و کشف آغاز شد. طی این عملیات، تعداد ۷۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) که به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند، کشف شد. ارزش این تجهیزات بر اساس بررسی‌های اولیه حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

در همین راستا، پس از تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان، تمامی دستگاه‌های کشف شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.