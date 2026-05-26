۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

دستبند پلیس بر دستان قاتل متواری در هرمزگان

بندرعباس - رئیس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان یک قاتل متواری پس از سه ماه فرار شناسایی ودر یک عملیات ضربتی پلیسی دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل عمد احدی از شهروندان در اواخر سال گذشته و متواری شدن قاتل ، پس از وقوع قتل پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش همه جانبه صورت گرفته قاتل متواری شناسایی و با بهره گیری از شیوه های پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه وی در یکی از محلات قدیمی بندرعباس نیز شناسایی شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: مأموران روز گذشته ضمن هماهنگی قضایی با تشکیل تیمی به محل اعزام ودر یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم در مخفیگاهش دستگیرشد.

وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های فنی بعمل آمده به قتل مقتول با سلحه کلت کمری به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

