دستبند پلیس بر دستان ۲ قاتل متواری در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری از دستگیری دو متهم متواری در پرونده قتل جوانی ۲۹ ساله در بندرعباس خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به فوت یکی از شهروندان و متواری شدن عاملان قتل، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان، افزود: در تحقیقات انجام شده و با تلاش همه جانبه کارآگاهان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دو نفر از عاملان قتل «ایوب» ۲۹ ساله شناسایی شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان در یکی از محلات قدیمی بندرعباس شناسایی شد.

سرهنگ لشکری، بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی قضائی و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر دو متهم متواری را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی به قتل مقتول با استفاده از سنگ و چاقو و با انگیزه اختلافات شخصی و خانوادگی اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.