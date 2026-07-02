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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

دستبند پلیس بر دستان ۲ قاتل متواری در بندرعباس

دستبند پلیس بر دستان ۲ قاتل متواری در بندرعباس

بندرعباس - رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از پایان فرار ۲ متهم به قتل در یک عملیات ضربتی پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری از دستگیری دو متهم متواری در پرونده قتل جوانی ۲۹ ساله در بندرعباس خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به فوت یکی از شهروندان و متواری شدن عاملان قتل، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان، افزود: در تحقیقات انجام شده و با تلاش همه جانبه کارآگاهان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دو نفر از عاملان قتل «ایوب» ۲۹ ساله شناسایی شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان در یکی از محلات قدیمی بندرعباس شناسایی شد.

سرهنگ لشکری، بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی قضائی و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر دو متهم متواری را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی به قتل مقتول با استفاده از سنگ و چاقو و با انگیزه اختلافات شخصی و خانوادگی اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

کد مطلب 6877668

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