قاضی اسدی: کرامت انسانی خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نظارت مستمر و میدانی دستگاه قضا بر مراکز تحت پوشش بهزیستی و صیانت از حقوق عامه، محمدتقی اسدی، رئیس دادگاه بخش صفادشت، همراه با فرید محمدبیگی (قاضی این حوزه) و رئیس اداره بهزیستی، از مرکز شبانهروزی نگهداری سالمندان «تابش» بازدید کردند.
این بازدید که چهارمین مرحله از پایش ۱۵ مرکز فعال در این بخش محسوب میشود، با هدف بررسی استانداردهای زیستی، رفاهی و حقوقی مراکز نگهداری صورت گرفت. هیئت بازدیدکننده ضمن ارزیابی وضعیت بهداشتی، ایمنی و تأسیسات، به گفتوگوی چهرهبهچهره با سالمندان پرداخت تا از میزان رضایت، سلامت روانی و رفاه آنان اطمینان حاصل کند.
رئیس دادگاه بخش صفادشت در پایان این بازدید، با تأکید بر اینکه حفظ حرمت سالخوردگان از اولویتهای قضایی است، دستور ویژهای برای شفافیت حداکثری در تعاملات صادر کرد. بر این اساس، دفاتر مخصوصی برای ثبت نظاممند ملاقاتهای خانوادهها در این مرکز و سایر مراکز تحت پوشش در نظر گرفته میشود تا ضمن ثبت دقیق تاریخ و ساعت دیدارها، بستری مناسب برای تعامل منظم و قانونی خانوادهها با عزیزانشان فراهم آید.
این اقدام قضایی که با استقبال تیم نظارتی و مددکاران همراه بود، گامی مؤثر در سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی مجموعه قضایی صفادشت در قبال محجورین و سالمندان ارزیابی میشود و نشانگر اهتمام دستگاه قضا به ارتقای کیفیت خدمات، جلوگیری از غفلتها احتمالی و افزایش ضریب امنیت روانی مددجویان است.
نظر شما