کلاهبرداران که ادعای «ارتباط خاص در قوه قضائیه» را داشتند دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اسدی، از پلمب یک دفتر غیرمجاز مشاوره حقوقی در صفادشت خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی، برابر دستور قضایی صادره و در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به پلمب دفتری که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به ارائه خدمات حقوقی، جذب پرونده و معرفی اشخاص به برخی وکلا می‌کرد، اقدام شد.

وی افزود: ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای بود که به نظم عمومی لطمه می‌زد، از این رو پس از رصد، شناسایی و جمع‌آوری مستندات لازم، محل فعالیت این واحد فاقد مجوز شناسایی و با صدور دستور قضایی پلمب شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت با اشاره به ابعاد تخلف این دفتر تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد برخی از این افراد با ادعای برخورداری از نفوذ و ارتباط در دستگاه قضایی، اقدام به جلب اعتماد شهروندان و دریافت وجوه از آنان می‌کردند که این موضوع ضمن ایجاد اخلال در روند صحیح ارائه خدمات حقوقی، زمینه سوءاستفاده از مردم را فراهم می‌ساخت.

اسدی خاطرنشان کرد: متهم یا متهمان این پرونده جهت انجام تحقیقات و رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

وی ضمن هشدار به شهروندان تأکید کرد: مردم عزیز در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، صرفاً به وکلای دادگستری، مؤسسات حقوقی دارای مجوز و مراکز قانونی ارائه‌دهنده خدمات حقوقی مراجعه کنند. همچنین مشاوره رایگان توسط وکلای رسمی دادگستری در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه در دادگاه بخش صفادشت صورت می‌گیرد.

رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت در پایان یادآور شد: هرگونه ادعا مبنی بر تضمین نتیجه پرونده، اعمال نفوذ در مراجع قضایی یا برخورداری از ارتباطات خاص در دستگاه قضایی، فاقد اعتبار بوده و غالباً با هدف فریب اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق مراجع انتظامی و قضایی گزارش کنند.