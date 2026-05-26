حق شناس: واردات و صادرات در گیلان ۴۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس از رشد ۴۰ درصدی واردات، صادرات و ترانزیت کالا از بنادر و پایانه‌های مرزی استان در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: این آمار به گفته کارشناسان، نشانه تغییر نگاه فعالان اقتصادی به ظرفیت‌های شمال کشور است.

حق‌شناس با اشاره به رویکرد جدید دولت در توسعه تجارت از مسیر دریای خزر اظهار کرد: در سال‌های گذشته عمده واردات کالاهای اساسی کشور از بنادر جنوبی انجام می‌شد، اما امروز با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در گیلان، سهم بنادر شمالی در حال افزایش است.

وی، اتصال شبکه ریلی به بندر کاسپین و بندر انزلی، فعالیت خط ریلی آستارا و ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی را از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی گیلان عنوان کرد و افزود: کاهش بروکراسی‌های اداری و تسهیل فرآیندهای گمرکی، موجب استقبال تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل از مسیر گیلان شده است.

استاندار گیلان همچنین از فعال شدن مسیرهای جدید تجاری خبر داد و گفت: بخشی از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور اکنون از مسیر چین، دریای خزر و منطقه آزاد انزلی جابه‌جا می‌شود و این روند در ماه‌های آینده توسعه بیشتری خواهد یافت.

حق‌شناس با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه تجارت دریایی تصریح کرد: امکان واردات کالاهای اساسی بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز از طریق بنادر شمالی، فرصت تازه‌ای برای رونق تجارت و افزایش سرعت تأمین کالا در کشور ایجاد کرده است.

به گفته وی، گیلان اکنون تنها یک استان مرزی نیست؛ بلکه به نقطه اتصال بازارهای شرق آسیا، کشورهای حاشیه خزر و کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب تبدیل شده و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده تجارت منطقه ایفا کند.