استاندار گیلان: دستگاه‌ ها تا پایان سال فرصت جذب اعتبارات را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر شنبه در حاشیه جلسه کمیته جذب اعتبارات شورای برنامهریزی استان در سالن غدیر استانداری در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: یکی از اساسیترین کارهایی که در هر استانی باید انجام شود، بررسی میزان جذب منابع از طریق منابع ملی، استانی، اسناد خزانه و بودجه کل کشور است.
وی افزود: مهمترین بخشهای زیرساختی شامل راه، ساخت سد، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. وقتی دولت بودجه را به مجلس میدهد و مجلس مصوب میکند، پول تخصیص داده میشود و باید بررسی شود که آیا هزینه شده یا نشده است.
استاندار گیلان با اشاره به آمار اعتبارات جذبنشده تصریح کرد: آنچه ما بررسی کردیم نشان میدهد تا سه یا چهار ماه دیگر که سال مالی پایان مییابد، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بین دستگاههای مختلف استان مانده حساب داریم که از این مبلغ، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه و مابقی پول نقد است.
حقشناس خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی فرصت دارند تا پایان سال این اعتبارات را جذب کنند. در این جلسه بررسی شد که چرا تاکنون جذب نشده و چه باید کرد که در زمان باقیمانده جذب شود.
استاندار گیلان با ابراز امیدواری از جذب کامل این اعتبارات گفت: دستگاههایی که در جلسه حضور داشتند، قول دادند که همه این پولها تا پایان مهلت مقرر جذب شود و ان شاءالله پولی به تهران برگشت نخواهد خورد.
نظر شما