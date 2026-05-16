اتصال بنادر شمالی به شبکه ریلی کشور شتاب گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر شنبه در نشست با جمعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اظهار کرد: در سال‌های اخیر اتصال بنادر شمالی به شبکه ریلی کشور شتاب گرفته و اکنون در بندر کاسپین، بندر امیرآباد و بندر انزلی خطوط ریلی فعال شده است؛ ظرفیتی که امکان انتقال مستقیم کالا از کشتی به شبکه ریلی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های بندری شمال کشور نسبت به گذشته توسعه قابل توجهی یافته است، افزود: تعداد اسکله‌های فعال شمال کشور از حدود ۶ تا ۷ اسکله پیش از انقلاب به بیش از ۵۰ اسکله افزایش یافته و این بنادر امروز توان تخلیه و بارگیری همزمان حجم بالایی از کالا را دارند.

استاندار گیلان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت در شمال کشور گفت: استان‌های شمالی با برخورداری از بنادر، خطوط ریلی و موقعیت راهبردی در حاشیه دریای خزر، ظرفیت تبدیل شدن به پیشران تجارت منطقه‌ای ایران را دارند.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت بالای حمل‌ونقل دریایی در خزر تصریح کرد: با وجود امکانات موجود، سهم تجارت دریای خزر هنوز با ظرفیت واقعی آن فاصله دارد و باید از این فرصت برای توسعه مبادلات با روسیه، قزاقستان و کشورهای آسیای میانه استفاده بیشتری شود.

استاندار گیلان، کریدور شمال ـ جنوب را یکی از مسیرهای مهم و اقتصادی تجارت منطقه‌ای دانست و گفت: این مسیر می‌تواند زمان و هزینه جابه‌جایی کالا را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی همچنین از فعال شدن مسیرهای غرب به شرق در شمال کشور خبر داد و افزود: بخشی از کالاهای ترکیه از طریق منطقه آزاد انزلی به مقصد روسیه ترانزیت می‌شود و کالاهایی نیز از قزاقستان وارد بندرانزلی می‌شوند که نشان‌دهنده رونق تدریجی این کریدورهاست.

حق‌شناس یکی از موانع اصلی توسعه تجارت در شمال کشور را تمرکز تصمیم‌گیری‌های تجاری و ارزی و توجه بیش از حد به بنادر جنوبی اعلام و اظهار کرد: استان‌های شمالی با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توانند اختیارات بیشتری در حوزه تجارت منطقه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و دامی در شمال کشور خاطرنشان کرد: استان‌های گیلان، مازندران و گلستان سهم قابل توجهی در تولید مرغ کشور دارند، اما همچنان تأمین نهاده‌ها وابسته به تصمیمات متمرکز است که نیازمند بازنگری و اصلاح روندها است.