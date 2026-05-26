ارائه خدمات روانشناختی در سامانه بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، کوروش ممتاز منش گفت: به منظور ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره در زمان بحران و جنگ تحمیلی اخیر به عموم مردم و ایثارگران معظم ایران جان، اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امورایثارگران از طریق سامانه ۰۹۶۱۶ و سامانه ۱۶۷۱ نسبت به ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره حرفه‌ای رایگان و آموزش تاب‌آوری اجتماعی، حمایت روانی و کاهش استرس ناشی از بحران اقدام کرده است.

وی ادامه داد: عموم مردم و ایثارگران معزز در صورت داشتن اضطراب و استرس در شرایط جنگ تحمیلی، می‌توانند از سراسر کشور با سامانه ۰۹۶۱۶ یا ۱۶۷۱ داخلی ۶ تماس بگیرید و از خدمات مشاوره تخصصی روانشناسی بهرمند شوند.