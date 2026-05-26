۸۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان راهی عتبات عالیات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی عصر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امنیتی اظهار کرد: تاکنون ۸۰ هزار زائر از مرزهای استان خوزستان برای شرکت در مراسم پرفیض عرفه به کشور عراق و عتبات عالیات عزیمت کرده‌اند.

وی گفت: کلیه تدابیر و تمهیدات لازم در این خصوص در مرزهای استان خوزستان اندیشیده شده و روند تردد زائران با نظم و امنیت در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل در تردد زائران تصریح کرد: هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول برای تسهیل عبور و مرور زائران، تأمین امنیت و ارائه خدمات مورد نیاز برای برگشت زائران نیز انجام شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در پایان بیان کرد: تمامی ظرفیت‌های استانی برای ارائه خدمات بهینه به زوار در پایانه‌های مرزی به کار گرفته شده است تا زائران بدون کمترین مشکلی به کشور بازگردند.