خبرگزاری مهر - گروه استانها: همزمان با نهم ذیالحجه، روز پرفیض عرفه، استان سمنان از شرقیترین نقطه تا غربیترین روستاهای خود، صحنههایی کمنظیر از خضوع و خشوع بندگان خدا بود. حسینیهها، مصلاها، اماکن متبرکه و گلزار شهدای ۸ شهرستان این استان کویری، مملو از جمعیتی بود که با چشمانی اشکبار، نجواهای عرفانی امام حسین (ع) را زمزمه میکردند.
در شرقیترین نقطه استان، شهرستان میامی جلوگاه عشق بود. مردم مؤمن میامی با حضور در مسجد جامع این شهر و نیز در جوار امامزاده ابراهیم (ع)، شکوه دعای عرفه را به نمایش گذاشتند. اما شاخصترین صحنه را در شهر بیارجمند شاهد بودیم؛ جایی که مردمان خونگرم این دیار کویری، در فضایی ساده اما روحنواز، دست به آسمان بلند کردند و غبار غربت از چهره این منطقه دورافتاده زدودند.
در بسطام، حال و هوایی دیگر حاکم بود. جوار آرامگاه بایزید بسطامی و امامزاده محمد بسطام (ع) میعادگاه عارفان و دلدادگانی شده بود که عصر سهشنبه، صحن و سرای این بقعه متبرکه را پر کرده بودند. نوای دعا در این فضای عرفانی، چنان جانسوز بود که گویی طنین کلمات بایزید و عرفان حسینی در هم گره خورده و ملکوتیترین لحظات را رقم زد.
شاهرود نیز با حضور پرشور خود در گلزار شهدای گمنام واقع در ارتفاعات این شهر و همچنین مزار شهدای شهر، جلوهای دیگر از معنویت را به نمایش گذاشت. مردم شاهرود در کنار مزار مطهر شهیدان، با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کردند.
در دامغان، اماکن متبرکهای چون امامزاده جعفر (ع) و امامزاده عبدالله (ع) جلوگاه اصلی مراسم بودند. اما شاید تأملبرانگیزترین صحنه، حضور نسل جوان و نوجوان در جوار این بقاع بود. آنها با چشمانی خیس، طلب آمرزش و فرج میخواندند. از سوی دیگر، گلزار شهدای دامغان نیز مملو از جمعیتی بود که شهدا را واسطه قبولی دعای خود قرار دادند.
سرخه نیز از این فیض عظیم بینصیب نماند. مردم سرخه که به تدین و ارادت خاصشان به اهل بیت (ع) شهره هستند، با حضور گسترده در مسجد جامع سرخه و زائرسرای این شهر، شکوهی از همدلی و معنویت آفریدند. نوای «اللهم اجعل لی معک سلمًا» در کوچه پسکوچههای این شهر تاریخی طنینانداز بود.
در مرکز استان، شهر سمنان مملو از جمعیت مشتاق بود. امامزاده یحیی (ع) و امامزاده علی بن جعفر (ع) میزبان هزاران نمازگزار و روزهداری بودند که از ساعات پایانی روز خود را به این مکانها رسانده بودند. اما گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده یحیی سمنان جلوهای بسیار چشمگیر داشت؛ جایی که زائران در کنار مزار شهدا، اشک توبه را با گلهای نثار عجین میکردند.
مردم مهدیشهر نیز با حضور پرشور خود در مسجد جامع و همچنین گلزار شهدای این شهر، ارادت خالصانه خود را نشان دادند. از ویژگیهای بارز مراسم در مهدیشهر، حضور خانوادههای معظم شهدا در کنار قبور مطهر بود. مادران و پدران شهدا با چشمانی بارانی، یادگاران خود را شفیع قرار داده و برای تعجیل در فرج دعا میخواندند.
در غربیترین شهرستانهای استان، حال و هوا به همین پرشوری بود. در آرادان، گلزار شهدای گمنام مملو از مشتاقانی بود که از دقایق اولیه شروع دعا حضور یافته بودند. همچنین در گرمسار مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد گرمسار میعادگاه عاشقانی بود که با نالههای حسینی، غبار غم از دلهای خود زدودند.
در نهایت، شهر ایوانکی به عنوان غربیترین نقطه استان صحنههایی بدیع خلق کرد. مردم ولایتمدار ایوانکی با حضور در مسجد جامع امام خمینی (ره) و گلزار شهدای این شهر، نشان دادند که معنویت هیچ مرز جغرافیایی نمیشناسد. اوج این مراسم، زمانی بود که همزمان با اذان مغرب، دعا با گریه و زاری به پایان رسید و فضای شهر غرق در نور و صفا شد.
ادارات تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز جمعه و ادارات اوقاف و امور خیریه استان سمنان با همکاری شهرداریها و فرمانداریهای شهرستانهای بیارجمند، میامی، بسطام، شاهرود، دامغان، سرخه، سمنان، مهدیشهر، آرادان، گرمسار و ایوانکی، با برپایی ایستگاههای صلواتی، اقامه نماز جماعت و پخش زنده دعا از بلندگوها، بستر مناسبی برای برگزاری این مراسم معنوی فراهم آورده بودند.
