مراسم دعای «عرفه» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در روز عرفه، روز نیایش و دعا، محفل معنوی «قرائت دعای پرفیض عرفه» با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار گناوه در مصلی جمعه این شهر برگزار شد.

این مراسم معنوی که به همت ستاد برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت شهرستان گناوه تدارک دیده شد ه بود از ساعت ۱۶ روز سه شنبه در این مکان آغاز شد.

در این آئین معنوی دعای پرفیض عرفه توسط مداح اهل بیت (ع) حاج محمد بدری قرائت شد.

شرکت کنندگان در این آیین معنوی در فضایی از معنویت با پروردگار خود به زمزمه و راز و نیاز و نیایش پرداخته و از درگاه احدیت طلب عفو و بخشش کردند.

دوستداران اهل بیت (ع) و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در این آیین معنوی همنوا با هم، دعای سالار و سرور شهیدان در صحرای عرفات را به یاد آن امام مظلوم قرائت کردند و برای همه مسلمانان و مظلومان جهان و پیروزی نهایی رزمندگان اسلام دعا کردند.

علاوه بر آن، آئین قرائت این دعای معنوی در اماکن مقدس، مساجد و تکایا و در روستاهای شهرستان با حضور مردم خداجو برگزار شد.

روز عرفه مطابق با نهم ذی‌الحجه و روز قبل از عید قربان و از روزهای با فضیلتی است که در این روز حجاج در نزدیک مکه در منطقه‌ای به نام عرفات توقف کرده و بعضی از مراسم حج را به جا می‌آورند.

روز عرفه یکی از روزهای سفارش شده خدا است که در این روز انسان با دعا و نیایش علاوه بر طلب عفو از خداوند متعال ارتباط خود را با معبود بیشتر می‌کند و پیشوایان دینی و امامان معصوم (ع) با استفاده از موقعیت معنوی این روز، مردم را به راز و نیاز، تقویت و پیوند با سرچشمه کمالات تشویق و ترغیب می‌کردند.

امام حسین(ع) در این روز با استفاده از فضای معنوی روز عرفه در صحرای عرفات و در دامنه کوه جبل‌الرحمه مناجات زیبای خود را زمزمه کرده و مرسوم است که این دعای شریف در بین شیعیان در این روز گرامی قرائت شود و با استفاده از دعاهای ملکوتی حضرت امام حسین (ع) مردم در تقویت رابطه با خداوند تلاش می کنند.

با آغاز دهه امامت و ولایت که از روز عرفه تا عید غدیر ادامه دارد برنامه های متنوع این دهه در شهرستان گناوه با شعار محوری امسال «غدیر، میثاق امت با ولایت» همزمان با سراسر کشور آغاز شده است که تا پایان این دهه تداوم خواهد داشت.