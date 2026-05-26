پزشکیان: آماده دستیابی به چارچوبی عزتمندانه برای پایان جنگ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، در تماسی تلفنی فرارسیدن عید سعید قربان را صمیمانه به یکدیگر تبریک گفته و برای دولتها و ملتهای دو کشور مسلمان، آرزوی صلح، رفاه و آرامش پایدار کردند.
پزشکیان در این گفتوگو، با قدردانی از حمایتها و تلاشهای مستمر و سازنده دولت قطر، بهویژه نقشآفرینیهای شخص امیر محترم در مسیر صلح، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای دستیابی به یک «چارچوب عزتمندانه» جهت پایان بخشیدن به جنگ و تنشهای جاری در منطقه اعلام کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ایران همواره به اصول دیپلماسی و روح توافقات پایبند است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران صداقت و پایبندی خود را به مسیر گفتوگو ثابت کرده است؛ اکنون زمان آن است که طرف مقابل نیز اراده خود را نشان داده و در مقام عمل و نظر، به تعهدات بینالمللی پایبند باشد.
پزشکیان همچنین با سپاس از اهتمام ویژه امیر قطر برای دستیابی به یک توافق جامع و عادلانه، خاطرنشان کرد: تلاشهای جدی و کارشناسی برای جمعبندی نهایی اسناد و متون پیشرو در حال انجام است تا مسیری روشن برای ثبات فراهم شود.
«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این گفتوگوی تلفنی، با ابراز امیدواری نسبت به حصول توافق نهایی برای خاتمه بخشیدن به درگیریها در منطقه، بر موضع ثابت دوحه تأکید کرد و اظهار داشت: دولت قطر از هیچگونه کوششی در مسیر برقراری صلح، امنیت و ثبات منطقهای فروگذار نخواهد کرد و همچنان به نقش میانجیگرانه و سازنده خود ادامه میدهد.
