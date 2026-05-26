به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلفنی با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان، ضمن تبریک صمیمانه عید سعید قربان، این عید بزرگ را نماد بارز وحدت و همبستگی امت اسلامی توصیف کرد.
رئیسجمهور در این گفتوگو، با اشاره به مناسک حج بهعنوان آیینی که قلبهای مسلمانان را به هم نزدیک میکند، ابراز امیدواری کرد که برکات این وحدت آیینی، در عرصه عمل نیز منجر به تقویت انسجام و همکاریهای گستردهتر میان کشورهای اسلامی برای حل مسائل جهان اسلام و تأمین منافع ملتهای مسلمان شود.
پزشکیان همچنین با قدردانی از تلاشهای مستمر و دیپلماتیک سلطنت عمان در گذشته و حال برای تقویت ثبات منطقهای، بر جایگاه ویژه این کشور در سیاست همسایگی ایران تأکید کرد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این تماس، ضمن آرزوی سلامتی، سعادت و سربلندی برای دولت و ملت دوست و برادر، عمان، ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک در تهران میزبان سلطان عمان باشد تا درباره راههای توسعه هرچه بیشتر همکاریهای دوجانبه و ارتقای سطح مناسبات، گفتوگوهای نزدیکی صورت گیرد.
سلطان هیثم بن طارق آل سعید نیز در این گفتوگو، با تبریک متقابل عید سعید قربان به رئیسجمهور، دولت و ملت ایران، اظهار داشت: حفظ وحدت و تقویت همبستگی میان مسلمانان، آرزوی همیشگی سلطنت عمان است و ما در راستای تثبیت امنیت منطقه، به رایزنیهای سازنده خود با همه طرفها ادامه خواهیم داد.
سلطان عمان همچنین با استقبال از دعوت دکتر پزشکیان، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک فرصت دیداری حضوری فراهم شود تا فصلی جدید در همکاریهای راهبردی دو کشور گشوده شود.
