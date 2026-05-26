ضرورت مدیریت پایدار منابع آب برای آینده کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری، با تأکید بر اهمیت توسعه پروژه‌های زیست‌محیطی و مدیریت پایدار منابع طبیعی، اجرای طرح‌های بازچرخانی آب و تقویت تاب‌آوری در برابر چالش‌های اقلیمی را از اولویت‌های مهم کشور برشمرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنار دانش بومی و سنتی افزود: مدیریت صحیح منابع آب، درک ارزش این سرمایه حیاتی و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه در بخش کشاورزی، می‌تواند نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و کاهش فشار بر محیط‌زیست داشته باشد.

‌وی با اشاره به شیوه زیست و معماری گذشتگان ایران تصریح کرد: نیاکان ما شهرهایی سازگار با طبیعت و تاب‌آور ایجاد کرده بودند. استفاده پایدار از منابع آب، بهره‌گیری از قنات‌ها، معماری بومی، بادگیرها و توجه به مصرف بهینه انرژی نمونه‌هایی از سازگاری هوشمندانه با شرایط اقلیمی کشور بوده است؛ اما متأسفانه طی یک قرن اخیر مسیر متفاوتی طی شده که بخشی از مشکلات زیست‌محیطی امروز نتیجه آن است.

‌رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان و استانداری اصفهان اظهار داشت: این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز اجرای اقدامات مؤثر در حوزه افزایش تاب‌آوری، سازگاری با تغییرات اقلیمی و توسعه برنامه‌های زیست‌محیطی شود.

‌وی همچنین ثبت ذخیره‌گاه زیست‌کره در شبکه جهانی را اتفاقی ارزشمند دانست و گفت: این موضوع علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تاریخی اصفهان، توجه جهانیان را به جاذبه‌های طبیعی و ارزش‌های زیست‌محیطی این استان نیز جلب خواهد کرد.

‌رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان ضمن قدردانی از دستگاه‌ها و همکاران فعال در این حوزه خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌ها و شرایط خاص کشور، روند اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی متوقف نشده و سازمان حفاظت محیط‌زیست در کنار همه دستگاه‌ها و فعالان این حوزه برای حفاظت از محیط‌زیست کشور تلاش خواهد کرد.