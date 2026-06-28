به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح یکشنبه در حاشیه دوره آموزشی با تشریح مفهوم ظرفیت در حکمرانی محیطزیست اظهار کرد: ظرفیت، مفهومی چندبعدی است که از تعامل ظرفیتهای انسانی، نهادی، اجتماعی و حکمرانی شکل میگیرد و تنها با همافزایی این مؤلفهها، تابآوری واقعی ایجاد میشود.
وی افزود: تابآوری صرفاً واکنشی به بحرانها نیست و با افزایش قوانین، تجهیزات یا ساختارهای سازمانی به دست نمیآید، بلکه محصول انباشت و تقویت ظرفیتها در سطوح مختلف است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تشریح رویکرد «حفاظت ظرفیتمحور» تصریح کرد: اگر ظرفیت، زمینه تحقق حکمرانی کارآمد را فراهم کند و حکمرانی نیز به ایجاد تابآوری بینجامد، در نهایت حفاظت پایدار از محیطزیست محقق خواهد شد.
کنعانی ادامه داد: توسعه ظرفیت میتواند چارچوب سازماندهنده نسل جدید حفاظت محیطزیست باشد، زیرا در این رویکرد به جای تمرکز بر مدیریت بحرانها و رویدادها، بر توانمندسازی ظرفیتهای انسانی، نهادی، اجتماعی و حکمرانی برای مواجهه با چالشهای آینده تأکید میشود.
وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت حفاظت ظرفیتمحور، ضمن ارتقای کیفیت حکمرانی، زمینه افزایش تابآوری نظام مدیریت محیطزیست و حفاظت پایدار از منابع طبیعی را فراهم میکند.
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