  1. استانها
  2. مازندران
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

حفاظت پایدار بدون توسعه ظرفیت‌های حکمرانی محقق نمی‌شود

حفاظت پایدار بدون توسعه ظرفیت‌های حکمرانی محقق نمی‌شود

ساری- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر اینکه تاب‌آوری محیط‌زیست نتیجه تقویت ظرفیت‌های انسانی، نهادی، اجتماعی و حکمرانی است، گفت: حفاظت ظرفیت‌محور باید به عنوان رویکردی نوین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح یکشنبه در حاشیه دوره آموزشی با تشریح مفهوم ظرفیت در حکمرانی محیط‌زیست اظهار کرد: ظرفیت، مفهومی چندبعدی است که از تعامل ظرفیت‌های انسانی، نهادی، اجتماعی و حکمرانی شکل می‌گیرد و تنها با هم‌افزایی این مؤلفه‌ها، تاب‌آوری واقعی ایجاد می‌شود.

وی افزود: تاب‌آوری صرفاً واکنشی به بحران‌ها نیست و با افزایش قوانین، تجهیزات یا ساختارهای سازمانی به دست نمی‌آید، بلکه محصول انباشت و تقویت ظرفیت‌ها در سطوح مختلف است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تشریح رویکرد «حفاظت ظرفیت‌محور» تصریح کرد: اگر ظرفیت، زمینه تحقق حکمرانی کارآمد را فراهم کند و حکمرانی نیز به ایجاد تاب‌آوری بینجامد، در نهایت حفاظت پایدار از محیط‌زیست محقق خواهد شد.

کنعانی ادامه داد: توسعه ظرفیت می‌تواند چارچوب سازمان‌دهنده نسل جدید حفاظت محیط‌زیست باشد، زیرا در این رویکرد به جای تمرکز بر مدیریت بحران‌ها و رویدادها، بر توانمندسازی ظرفیت‌های انسانی، نهادی، اجتماعی و حکمرانی برای مواجهه با چالش‌های آینده تأکید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت حفاظت ظرفیت‌محور، ضمن ارتقای کیفیت حکمرانی، زمینه افزایش تاب‌آوری نظام مدیریت محیط‌زیست و حفاظت پایدار از منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6872935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها