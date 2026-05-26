به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در فضای مجازی نوشت: ‏امروز در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جمع نمایندگان محترم ملت، گزارشی از روند طی‌شده درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سطوح داخلی و خارجی و در چارچوب تعاملات میان کشورهای عضو ارائه کردم.

وی افزود: در این جلسه، ضمن اشاره به اینکه لایحه مربوط به این کنوانسیون در دولت در حال بررسی است، گفت‌وگوی مفیدی درباره ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی موضوع با اعضای محترم کمیسیون انجام شد.

غریب آبادی بیان کرد: دریای خزر برای ایران صرفاً یک پهنه آبی نیست؛ بخشی از منافع راهبردی، امنیت ملی، همکاری‌های منطقه‌ای و حقوق تاریخی کشور عزیزمان است. صیانت از این منافع، با دقت حقوقی، نگاه ملی، هماهنگی نهادی و بهره‌گیری از نظرات ارزشمند نمایندگان محترم مردم دنبال خواهد شد.