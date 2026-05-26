۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

طباطبایی: ‏رئیس‌ جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است

معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور با انتشار پستی نوشت: رئیس‌ جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. اگر کسانی در صدد تضعیف این جایگاه باشند، در برابر ملت، رهبری و قانون اساسی، قد علم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه مجازی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ‏رئیس‌ جمهور به‌ عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد کرده است که از آزادی و حقوق ملت در این قانون، حمایت کند. ﻿

وی همچنین در ادامه این پیام تصریح کرده است: اگر کسانی در صدد تضعیف این جایگاه (رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی) باشند، در برابر ملت، رهبری و قانون اساسی، قد علم کرده‌اند و ‏تکلیف‌ آنان معلوم است.

کد مطلب 6842207

