سقف تسهیلات مسکن حمایتی به ۸۵۰ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوچهارمین جلسه شورایعالی مسکن امروز (سهشنبه، ۵ خرداد) به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در جریان این نشست، افزایش سقف تسهیلات پروژههای مسکن حمایتی (نهضت ملی مسکن) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید.
در این جلسه که با حضور وزیر راه و شهرسازی، جمعی از وزرا، مسئولان و مدیران بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، استانداری تهران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونان وزارتخانهها و نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار شد، پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی دارای مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری نیز به تصویب اعضای شورایعالی مسکن رسید.
ششمین نشست شورایعالی مسکن در دولت چهاردهم در حالی برگزار شد که آخرین تحولات بازار مسکن، متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر این بازار و وضعیت اجارهبها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
همچنین در این نشست، آخرین وضعیت طرحهای حمایتی مسکن و پروژههای در حال احداث طی ماههای اخیر و میزان تأثیرپذیری آنها از شرایط جنگی، تحلیل و بررسی شد.
