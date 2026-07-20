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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۵

زلزله کرمانشاه در ایلام خسارت نداشته است

زلزله کرمانشاه در ایلام خسارت نداشته است

ایلام - مدیرکل بحران استان ایلام گفت: زلزله کرمانشاه در ایلام خسارت نداشته است.

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر صبح امروز در حوالی کوزران استان کرمانشاه، این زمین‌لرزه در برخی شهرستان‌های استان ایلام نیز احساس شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، به فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دستگاه‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران استان آماده‌باش اعلام و تیم‌های ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام تصریح کرد: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی در استان ایلام دریافت نشده است و بررسی‌های میدانی همچنان ادامه دارد. در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6893123

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