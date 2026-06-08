به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای سیاست استیجار و تأمین مسکن زوج‌های جوان، اظهار کرد: با توجه به شرایط بازار مسکن، قیمت‌ها و نرخ اجاره‌بها، تمرکز اصلی این برنامه‌ها در مرحله نخست بر کلانشهرها خواهد بود و در مراحل بعدی مراکز استان‌ها و سپس سایر شهرهای کشور را در بر می‌گیرد.

وی افزود: عرضه واحدهای استیجاری به زوج‌های جوان واجد شرایط، فرصتی برای این گروه فراهم می‌کند تا ضمن برخورداری از مسکن مناسب، در سال‌های آینده امکان ورود به بازار مسکن ملکی را پیدا کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان طرح «آشیان» به‌صورت استانی از امروز (دوشنبه، ۱۸ خرداد) و فردا (سه‌شنبه، ۱۹ خرداد) آغاز می‌شود، گفت: پس از انجام مراحل پایش، ارزیابی و استطاعت‌سنجی متقاضیان، واحدهای مسکونی به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه حل چالش مسکن در کشور نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات متنوع است، تصریح کرد: تأمین مسکن استیجاری، به‌ویژه در کلانشهرها، یکی از محورهای اصلی سیاست‌های حمایتی دولت برای اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان به شمار می‌رود.

طاهرخانی با اشاره به چالش‌های بخش مسکن بیان کرد: مسئله اصلی بازار مسکن صرفاً کمبود واحدهای مسکونی نیست، بلکه دشوار شدن دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب و همچنین مشکلات ناشی از وجود بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از مهم‌ترین مسائل این حوزه است که باید با به‌کارگیری منابع و سیاست‌های مناسب برای رفع آن‌ها اقدام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خروجی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در بخش مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به افزایش رضایت عمومی، تأمین مسکن متناسب با استطاعت خانوارها و کاهش مشکلات ناشی از اجاره‌نشینی برای خانوارهای فاقد مسکن منجر شود.

سقف افزایش اجاره‌بها در ۱۰ استان تعیین شد

وی در پایان از تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استان‌ها بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون این موضوع در ۱۰ استان تعیین تکلیف شده و در سایر استان‌ها نیز روند بررسی و تصویب آن در حال انجام است.