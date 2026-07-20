افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری صبح امروز در حوالی بخش کوزران، بلافاصله دو تیم ارزیاب جمعیت هلال‌احمر برای بررسی وضعیت مناطق نزدیک به کانون زلزله اعزام شدند.

وی افزود: این زمین‌لرزه ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه صبح در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست و کانون آن در ۱۷ کیلومتری کوزران، ۲۳ کیلومتری گهواره و ۲۶ کیلومتری روانسر قرار داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه این زمین‌لرزه در شهر کرمانشاه نیز به‌طور محسوس احساس شد، گفت: تمامی پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بلافاصله پس از وقوع زلزله در حالت آماده‌باش کامل عملیاتی قرار گرفتند.

یگانه تصریح کرد: تیم‌های اعزامی در حال ارزیابی میدانی مناطق تحت تأثیر هستند تا در صورت وجود خسارت یا نیاز به امدادرسانی، اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.