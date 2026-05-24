ملت ایران شجاعانه در کنار ملت کوبا ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کوبا در مجلس شورای اسلامی در محکومیت محاصره دریایی و اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ملت مقاوم کوبا بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر چهره استکباری و ضدانسانی رژیم ایالات متحده آمریکا با تشدید فشارهای ظالمانه و تلاش برای برقراری محاصره دریایی علیه کشور دوست و مقاوم، «جمهوری کوبا»، بر جهانیان آشکار شد. این اقدام، نه تنها نقض فاحش موازین بین‌المللی و حاکمیت ملی کشورهاست، بلکه تداوم سیاست شکست‌خورده‌ای است که بیش از شش دهه، معیشت و سلامت مردم شریف کوبا را هدف قرار داده است.

کوبا، مهد مقاومت و نماد ایستادگی در برابر سلطه‌گری، از زمان رهبری جاودانه «فیدل کاسترو» تا به امروز، هرگز در برابر زیاده‌خواهی‌های کاخ سفید سر خم نکرده است. تاریخ گواهی می‌دهد که ملت‌های آزاده، پاسخ تهدید را با وحدت و پایداری می‌دهند. ثبت‌نام حماسی و بی‌سابقه شش میلیون نفر از مردم وفادار و انقلابی کوبا (از مجموع جمعیت یازده میلیونی این کشور) در پویش پویش جانفدا تحت عنوان «محله ام برای میهن»، پیامی روشن و قاطع به سران واشینگتن است؛ این آمار شگفت‌انگیز نشان‌دهنده آن است که اراده یک ملت برای صیانت از استقلال خود، از هر ناو جنگی و هر تحریم اقتصادی نیرومندتر است.

گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز همبستگی کامل با دولت و ملت کوبا، نکات زیر را اعلام می‌دارد:

۱. محکومیت شدید محاصره دریایی: هرگونه تلاش برای انسداد مسیرهای دریایی و جلوگیری از دسترسی ملت کوبا به منابع اساسی، جنایت علیه بشریت محسوب شده و باید فوراً و بدون قید و شرط پایان یابد.

۲. ستایش روحیه جهادی: آمادگی رزمی و روحی پویای مردم کوبا و ثبت‌نام میلیونی مدافعان میهن، الگویی درخشان از «ایستادگی تمدنی» در برابر تروریسم اقتصادی است.

۳. فراخوان بین‌المللی: از تمامی پارلمان‌های جهان و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم تا در برابر یک‌جانبه‌گرایی مهارگسیخته آمریکا سکوت نکرده و برای لغو کامل کلیه تحریم‌های ناعادلانه علیه کوبا اقدام کنند.

ملت ایران که خود همواره در خط مقدم مقابله با تحریم‌های وحشیانه آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل بوده، در این کارزار نابرابر، شجاعانه در کنار ملت کوبا ایستاده است. پیروزی نهایی متعلق به ملت‌هایی است که راه عزت، استقلال و مقاومت را برگزیده‌اند.