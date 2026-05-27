به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، میثم افشار با اشاره به استمرار اجرای طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» اظهار کرد: این طرح در امتداد تجربه موفق اعزام اعضای داوطلب جمعیت هلالاحمر به مشهد مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع) شکل گرفت؛ طرحی که در آن جوانان و داوطلبان هلالاحمر از سراسر کشور با حضور در مسیرهای زیارتی، به زائران حضرت خدمترسانی کردند.
وی افزود: پس از اجرای موفق این برنامه در مشهد، سومین دوره اعزام در قالب این طرح در زمستان ۱۴۰۴ و در مسیر عتبات عالیات، شامل کربلا و نجف، برگزار شد و اعضای منتخب در قالب گروههای منسجم و برنامهریزیشده، به مدت پنج روز به این سفر معنوی اعزام شدند.
افشار با بیان اینکه خدمترسانی به زائران اهل بیت(ع) در کنار زیارت، یکی از جلوههای مهم مشارکت جوانان در فعالیتهای داوطلبانه است، تصریح کرد: در این دوره، جمعی از اعضای جوانان، امدادگران و کادر درمانی جمعیت هلالاحمر در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا هم در مسیر خدمت به زائران نقشآفرینی کنند و هم جلوهای از همدلی، ایثار و مسئولیتپذیری را به نمایش بگذارند.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر ادامه داد: بر اساس آمار ثبتشده در سامانه شمسا، در بازه زمانی یادشده در مجموع ۲ هزار و ۳۸۰ نفر از اعضای این جمعیت به عتبات عالیات اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: اعزامها در قالب برنامهای هدفمند و با رعایت ملاحظات اجرایی، فرهنگی و خدماتی انجام و تلاش شد تا نیروهای اعزامی علاوه بر بهرهمندی از فضای معنوی سفر، در خدمترسانی به زائران نیز نقش مؤثر و واقعی ایفا کنند.
افشار با اشاره به اهمیت استمرار چنین طرحهایی گفت: سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر بر این باور است که حضور جوانان در برنامههای داوطلبانه و خدمترسانی در مناسبتهای مذهبی و زیارتی، علاوه بر تقویت هویت دینی و انقلابی آنان، زمینهساز رشد اجتماعی، انسجام تشکیلاتی و افزایش مهارتهای میدانی و امدادی نیز خواهد بود.
