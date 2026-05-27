۶۳ رأس دام سبک و سنگین در شاهرود برای کمک به نیازمندان ذبح شد

حسین نوری زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، از همراهی مردم در دستگیری از نیازمندان و مشارکت آن ها در پویش های همدلی تقدیر کرد و افزود: با توجه به شرایط جنگی، وضعیت معیشت و مشکلات اقتصادی وجود این همراهی بیش از پیش لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در شاهرود آماده دریافت نذورات و هدایا نقدی و غیر نقدی شهروندان پیرامون عید قربان خواهند بود.

رئیس کمیته امداد شاهرود از ذبح ۶۰ رأس گوسفند در روز عید قربان خبر داد و توضیح داد: از این تعداد ۱۵ رأس توسط کمیته امداد و ۴۵ رأس توسط مراکز نیکوکاری ذبح و در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت.

زرگر همچنین از ذبح دو رأس گاو و یک نفر شتر نیز خبر داد و در ادامه اظهار کرد: ذبح با همراهی اداره دامپزشکی شهرستان انجام خواهد شد و همچنین گوشت قربانی همان روز بین نیازمندان تحت پوشش توزیع می شود.