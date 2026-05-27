به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، در خطبههای نماز عید سعید قربان، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، بر ضرورت ذبح دنیا و هوای نفس تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب، شهدا و درگذشتگان اخیر، گفت: عرفه و دعای پرفضیلت آن را با حضور پرشور شما مردم پشت سر گذاشتیم؛ امیدواریم خداوند دعای همه را در روز و شب عرفه قبول کرده باشد.
امام جمعه پارسیان عید قربان را یکی از اعیاد مهم و پررمزوراز اسلام دانست و با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند «ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج»، اظهار داشت: ای کاش مسلمانان به باطن عبادات و عید قربان پی میبردند؛ اگر چنین میشد، آنها هم مانند حسین بن علی (ع) برای جانفشانی در راه اسلام و قرآن و برای فدا شدن در راه امت اسلام آماده میشدند و از هوای نفس، تاجوتخت و کاخوقصر میگذشتند.
اسماعیلنیا با اشاره به فرا رسیدن عید بزرگ غدیر، خواستار توجه همگان به این عید ولایت و امامت شد و تصریح کرد: از امروز همه توجهها به سمت عید غدیر باشد. خانهها را پرچم بزنید، محلات، هیئتها، حسینیهها و مساجد برنامههای پرشور داشته باشند. اطعام روز غدیر فراموش نشود که هرکس یک نفر را در روز غدیر اطعام کند، انگار تمام پیامبران و صدیقین را مهمان کرده است. هر خانوادهای یک یا دو پرس غذا بیشتر بپزد و به نیازمندی بدهد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ایستادگی ملت ایران در جنگ تحمیلی و درهم شکستن ابهت دشمن، ابراز امیدواری کرد: به زودی شاهد پیروزی نهایی ملت ایران خواهیم بود.
امام جمعه پارسیان خطاب به سربازان عرصه دیپلماسی تأکید کرد: صلابت، قاطعیت و کوتاه نیامدن از حقوق ملت را انتظار داریم.
وی عنوان کرد: همچنین از نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش و فراجا میخواهیم که به نقض آتشبس از سوی آمریکا و صهیونیستها، پاسخی فوری، قاطع، ویرانگر و پشیمانکننده بدهند تا اینها جرئت تهدید و تجاوز به ملت ایران را پیدا نکنند.
اسماعیلنیا در پایان خاطرنشان کرد: ما دشمن آمریکایی و صهیونیستی را همانند حیوانی میشناسیم که اگر به سمتش حمله کنید فرار میکند و اگر شما بترسید و فرار کنید، دنبال شما میآید؛ نباید ترسید، باید بر دهانشان زد تا عقبنشینی کنند.
