به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نماز عید قربان اردستان اظهار کرد: از عید قربان تا غدیر دهه ولایت و امامت نامگذاری شده در ایام پیش رو باید توجه بیشتری شود، در ایام عید غدیر فعالیت های متنوع و جذاب تر از دیگر ایام باید در شهرستان برگزار شده و این دهه پاسداشته شود.
وی افزود: فعال کردن موکب های مربوط به عید غدیر از این روزها باید آغاز شود، از هیاتهای شهرستان درخواست میشود با هر ایده و گرایش نسبت به برگزاری این مراسم اقدام کنند، برنامههای بانشاط دینی برای مردم و جوانان برگزار شود.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: غدیر بعنوان بزرگترین عید مسلمانان مطرح است که نباید فراموش شود و امید میرود پشتوانهای برای پیروزی رزمندگان اسلام خواهد بود، ملت ایران با تکیه بر ولایت و طبق فرمان رهبری تا آخر ایستادهاند و دشمن را شکست خواهند دارد.
دهشیری تصریح کرد: بنای تاریخی مسجدجامع چند قرن سابقه طولانی دارد، متولی مسجد شخص خاصی نیست چرا که این متعلق به کل جهان اسلام است یکی از دستگاه های مربوط میراث فرهنگی و اوقاف است که از ادارات کل استانی تقاضا میشود در راستای نگهداری این بنا توجه جدی داشته باشد.
