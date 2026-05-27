ناگفته های فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از ۱۴ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مصطفی مثنوی در سخنانی به بیان ناگفته‌هایی از وقایع ۱۴ فروردین‌ماه و تحولات مرتبط با جنگ رمضان پرداخت و اظهار کرد: یکی از روزهای غیرقابل فراموشی و تأثیرگذار در دوران جنگ رمضان، روز چهاردهم فروردین بود، که پس از تعرض گسترده دشمن به مناطق مختلف کشور و احتمال سقوط هواپیما و فرود خلبان در برخی نقاط، به‌ویژه اطراف استان کهگیلویه و بویراحمد، شرایط ویژه‌ای در استان شکل گرفت.

وی با بیان اینکه از نخستین ساعات صبح آن روز، فرمانده کل سپاه و معاونان ایشان تماس‌هایی برقرار کرده و بر افزایش ضریب امنیتی در استان تأکید داشتند، افزود: بر همین اساس، گشت‌های ایست و بازرسی در نقاط مختلف استان به‌ویژه نوار شمالی و جنوبی تقویت شد و ترددها تحت کنترل قرار گرفت.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همزمان با حضور مسئولان استانی در مراسم تشییع یکی از شهدای جنگ رمضان در گچساران، گزارش‌های مردمی و تماس‌های متعددی از سوی عشایر و فرماندهان محلی درباره مشاهده بالگردها و هواگردهای دشمن در مناطق جنوبی استان دریافت شد.

وی با اشاره به نقش مردم در این رخداد تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته جنگ رمضان، حضور یکپارچه مردم در قالب دیده‌بان بصری بود. مردم در سراسر استان هرگونه تحرک و اتفاق را از طریق تماس تلفنی، پیامک و گزارش‌های میدانی اطلاع‌رسانی می‌کردند.

سردار مثنوی بیان کرد: پس از اعلام احتمال حضور خلبانان دشمن در استان، مردم و عشایر بدون هیچ‌گونه فراخوان رسمی، به صورت آتش‌به‌اختیار وارد میدان شدند و هر فرد با هر امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داشت، برای جلوگیری از فرود یا جابه‌جایی نیروهای دشمن تلاش می‌کرد.

وی با بیان اینکه عشایر استان سابقه‌ای درخشان در دفاع از کشور دارند، گفت: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس نخستین نیروهایی که برای مقابله با رژیم بعث وارد میدان شدند عشایر کهگیلویه و بویراحمد بودند، این روحیه در ۱۴ فروردین نیز تکرار شد و مردم با تمام توان در صحنه حاضر شدند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: هماهنگی بسیار خوبی میان نیروهای نظامی، انتظامی، شورای تأمین استان، رسانه‌ها و مردم شکل گرفته بود و استان به صورت موزائیکی در حال دفاع و رصد تحرکات دشمن بود.

وی تصریح کرد: در مناطق مختلف از جمله دشت لیشتر، اطراف سد کوثر و روستاهای همجوار، مردم به‌صورت گسترده روی ارتفاعات و نقاط حساس حضور پیدا کرده بودند و لحظه‌به‌لحظه اطلاعات میدانی را منتقل می‌کردند.

سردار مثنوی با اشاره به روحیه انقلابی مردم استان اظهار کرد: در طول مأموریت، افراد مختلف برای موفقیت در عملیات مقابله با دشمن نذر می‌کردند و آمادگی خود را برای هرگونه حمایت اعلام می‌داشتند، اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت، حضور خالصانه مردم بدون توجه به پاداش و صرفاً برای دفاع از انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه این حضور مردمی چند پیام مهم داشت، ادامه داد: نخست اینکه پیوند عمیق مردم با انقلاب و صحنه دفاع از کشور برای دشمن آشکار شد، دوم اینکه هیمنه پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اراده مردم شکسته شد و سوم اینکه مردم نشان دادند هرجا کشور و انقلاب نیاز داشته باشد، حتی بدون ابلاغ مأموریت رسمی، در میدان حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ضمن تقدیر از مردم و عشایر استان گفت: از روح بلند، سلحشوری و وفاداری مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته در خدمت این مردم و در مسیر خدمت به اسلام و انقلاب گام برداریم.