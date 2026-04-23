دشمن برای نجات از شکست، در حال دست و پا زدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مثنوی شامگاه پنجشنبه در پنجاه و چهارمین شب اجتماع خیابانی یاسوج با بیان اینکه مردم کهگیلویه و بویراحمد در این آزمون بزرگ خوش درخشیدند، گفت: حضور یکپارچه مردم در مدت بیش از پنجاه شب در خیابان، بدون اختلاف در گفتار و رفتار، نشان‌دهنده ایستادگی آن‌ها در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن بود.

وی با اشاره به ویژگی‌های شهید خطیب، وزیر شهید اطلاعات، او را مجاهدی نستوه، یار دیرین امام و رهبری و حافظ امنیت کشور معرفی کرد و افزود: شهید خطیب، همچون شهید سلیمانی به تاسی از امام راحل، ایران را حرم می‌دانست و در حوزه و دانشگاه در خدمت نظام و انقلاب بود.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد همچنین به مجاهدت‌های خاموش وزارت اطلاعات در عملیات‌های متعدد علیه شبکه‌های اطلاعاتی دشمن و ربایش اسناد مهم از اسرائیل اشاره کرد و افزود: حوادث اخیر و زمین‌گیر شدن دشمن در اصفهان و بخشی از منطقه را نتیجه این مجاهدت‌ها دانست.

وی با تاکید بر اینکه شهید خطیب، تبعیت از رهبری را مورد تاکید قرار می‌داد و بر حفظ اتحاد مقدس در بدنه انقلاب اصرار داشت، گفت: توصیه شهید خطیب پایندی به اتحاد مقدس در بدنه نظام بود.

سردار مثنوی گفت: اعتقاد راسخ همه مسئولان دولتی، میدان دیپلماسی و جبهه مقاومت این است که مردم ستون فقرات جمهوری اسلامی ایران هستند و تا روزی که آنها در میدان هستند رشادت ادامه دارد.

وی ادامه داد: مردم نباید فریب جنگ رسانه و شناخت دشمن را بخورند، برخی دنبال اختلاف و افترا میان مردم هستند، اما مردم فریب جنگ دشمن را نمی‌خورند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه دشمن در مواجه با انقلاب اسلامی شکست خورده است، تاکید کرد: دست و پایه زدن از میدان دیپلماسی گرفته تا فضای مجازی و رسانه‌ای و سایر عرصه‌ها برای این است که خود را از شکست نجات دهد، دروغ صبح را ظهر تکذیب می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن استراتژیک خود را تغییر داده و امروز به جای تهدید به نابودی، به زدن یک نیروگاه برق اکتفا می‌کند، این را نشانه‌ای از شکست دشمن دانست.

سردار مثنوی تاکید کرد: جمهوری اسلامی نه تنها مذاکره نمی‌کند، بلکه تهدید دشمن را با تهدیدی بزرگترین پاسخ می‌دهد و عجله‌ای برای مذاکره ندارد.

وی مولفه‌های یاد خدا و توسل، وحدت ملی، حضور موثر در همه صحنه ها و کمک به همدیگر را مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برشمرد که باید در میدان سنگر مورد توجه مردم باشد.