به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی مراسم تشییع امام شهید امت در کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و اقشار مختلف مردم در برگزاری تجمعات و برنامههای اخیر، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ شب برنامه و تجمع مردمی در سطح استان با آرامش، انسجام و مشارکت گسترده برگزار شد که این همراهی، استان را به الگویی موفق در کشور تبدیل کرد.
وی با اشاره به مأموریتهای پیشروی استان در روزهای آینده افزود: چهار مأموریت اصلی شامل اعزام زائران به تهران و قم، اعزام خادمان و موکبها به مشهد مقدس، خدماترسانی در مسیرهای عبور زائران و برگزاری مراسم بزرگداشت در سطح استان پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مراسم تهران و قم اصلیترین بخش برنامههای تشییع و وداع خواهد بود، تصریح کرد: علاوه بر حضور عمومی مردم، اعزام متمرکز نخبگان، دانشگاهیان، عشایر، فعالان فرهنگی و مسئولان استان نیز در دستور کار قرار دارد تا استان در این مراسم ملی حضوری شایسته داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده با ستاد مرکزی، شهرداری منطقه معین استان در تهران آمادگی کامل برای اسکان و پذیرایی زائران استان را اعلام کرده و مقرر شده است بخشی از اعزامها به صورت خودروی شخصی و بخشی نیز در قالب کاروانهای سازماندهیشده انجام شود.
سردار مثنوی از پیشبینی ثبتنام ۱۰ هزار نفر برای اعزام مردمی خبر داد و گفت: این افراد با خودروهای شخصی و از طریق ستادهای شهرستانی ساماندهی خواهند شد و خدمات اسکان و پذیرایی آنان در تهران فراهم میشود.
وی همچنین درباره برنامههای مشهد مقدس اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، تمرکز استان در مشهد بر اعزام موکبها و خادمان برای خدمترسانی به زائران خواهد بود.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری مشهد، ۱۰ غرفه برای استقرار موکبهای استان اختصاص یافته و پیشبینی شده است ۳۰ موکب در سه شیفت کاری به صورت شبانهروزی در این مراسم فعالیت کنند.
وی با اشاره به اعزام ۴۵۰ خادم از استان به مشهد مقدس گفت: این افراد از میان موکبهای مردمی، گروههای جهادی، فعالان فرهنگی و موکبهای شناسنامهدار استان انتخاب شدهاند و به مدت حدود یک هفته در مسیر رفت، خدمترسانی و بازگشت حضور خواهند داشت.
سردار مثنوی تأکید کرد: در کنار اعزامها، برنامهریزی لازم برای استقرار موکبها در محورهای مواصلاتی استان به ویژه مسیرهای پرتردد انجام خواهد شد تا خدمات لازم به زائران عبوری ارائه شود.
وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی لجستیکی از کاروانها افزود: تأمین تغذیه بینراهی، ناوگان حملونقل، خدمات درمانی، آب آشامیدنی و سایر نیازهای رفاهی زائران از جمله مواردی است که باید با همکاری دستگاههای مختلف اجرایی شود.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: علاوه بر اعزام زائران، برگزاری مراسم بزرگداشت و برنامههای فرهنگی در مرکز استان و ۲۸ نقطه مختلف کهگیلویه و بویراحمد نیز با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مشارکت دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت تا زمینه حضور و بهرهمندی جاماندگان از این مراسم فراهم شود.
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